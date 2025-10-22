Investigan presunto caso de violencia sexual contra un militar en la región del Catatumbo

Catatumbo

En la región del Catatumbo se alertó de un presunto caso de violencia sexual contra un militar, en hechos que habrían ocurrido en jurisdicción del batallón Santander de Ocaña.

Se pudo conocer, que un militar, al parecer, fue agredido por sus compañeros, al ser amarrado de manos y pies y violentado sexualmente.

Más información Más de 60 mil usuarios de la Nueva EPS se quedaron sin servicio de salud en Pamplona

El caso fue dado a conocer por parte de la familia de la víctima al Ministerio Público en el municipio de Ocaña, encendiendo las alarmas frente a lo sucedido.

¿Qué responde el ejército?

En las últimas horas, a través de un comunicado, el Ejército Nacional indicó que adelantan las investigaciones correspondientes para conocer lo sucedido e identificar a los responsables de esta presunta agresión.

“Ya se adelanta la correspondiente investigación disciplinaria que permita establecer la veracidad de la información suministrada. Este Comando manifiesta su disposición para colaborar con todo lo requerido por las autoridades competentes, en contribución con la investigación correspondiente”.

Más información Veedores de salud preparan protesta contra la Nueva EPS en Cúcuta

Así mismo, en este escrito expresan que “desde este Comando se delegó un equipo interdisciplinario, para brindar acompañamiento a través de los mecanismos de protección integral y rutas, a fin de hacer efectivos los dispositivos para su atención”.

Se conoció que la víctima se encuentra recibiendo atención médica en un centro hospitalario de la región.