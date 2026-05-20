El comercio en Cúcuta está listo para la celebración del día de las madres
Esta fecha especial se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo.
Cúcuta
A través de un comunicado a la opinión pública, la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco - en Norte de Santander, invitó a todas las familias, empresarios, comerciantes y ciudadanía en general, para que se unan a la celebración del día de las madres este domingo 24 de mayo, “una fecha especial para rendir homenaje a quienes representan amor, fortaleza, entrega y unión en nuestros hogares”.
Fenalco recordó que para este año 2026 y con motivo de la jornada electoral presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, la celebración se adelantó una semana.
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“Esta es una oportunidad para anticiparnos y dedicar un espacio especial a nuestras mamás, permitiendo que las familias puedan compartir, agradecer y celebrar con tranquilidad esta importante ocasión”.
Así mismo, desde Fenalco hicieron un llamado a todos los cucuteños para “apoyar el comercio formal, visitar nuestros restaurantes, centros comerciales, emprendimientos y establecimientos locales, promoviendo además espacios de integración familiar que fortalezcan la economía regional”.
La expectativa comercial para este día está en un aumento de ventas mayor al 30%.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...