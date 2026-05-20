El comercio en Cúcuta está listo para la celebración del día de las madres

Día de la Madre 2025. / Imagen de Getty Images. / fcafotodigital

Cúcuta

A través de un comunicado a la opinión pública, la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco - en Norte de Santander, invitó a todas las familias, empresarios, comerciantes y ciudadanía en general, para que se unan a la celebración del día de las madres este domingo 24 de mayo, “una fecha especial para rendir homenaje a quienes representan amor, fortaleza, entrega y unión en nuestros hogares”.

Fenalco recordó que para este año 2026 y con motivo de la jornada electoral presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, la celebración se adelantó una semana.

“Esta es una oportunidad para anticiparnos y dedicar un espacio especial a nuestras mamás, permitiendo que las familias puedan compartir, agradecer y celebrar con tranquilidad esta importante ocasión”.

Así mismo, desde Fenalco hicieron un llamado a todos los cucuteños para “apoyar el comercio formal, visitar nuestros restaurantes, centros comerciales, emprendimientos y establecimientos locales, promoviendo además espacios de integración familiar que fortalezcan la economía regional”.

La expectativa comercial para este día está en un aumento de ventas mayor al 30%.