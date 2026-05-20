Juzgado anunció fallo condenatorio contra tres exconcejales de Lourdes, Norte de Santander

El pueblo más lindo de Norte de Santander - Cortesía Alcaldía de Lourdes

Norte de Santander.

El Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta anunció sentido de fallo condenatorio contra un concejal, Manuel Antonio Ortiz Pabón, y dos exintegrantes del Concejo de Lourdes, Norte de Santander, Luis Alfonso Ureña Navarro y Albeiro Torres Vega, procesados por el delito de prevaricato por acción.

La decisión fue dada a conocer durante audiencia judicial realizada el pasado 11 de mayo, dentro del proceso relacionado con la suspensión y posterior revocatoria del concurso de méritos para la elección del personero municipal de Lourdes para el periodo 2020-2024.

De acuerdo con lo expuesto por la jueza del caso, durante el juicio oral la Fiscalía logró demostrar “más allá de toda duda razonable” la responsabilidad de los procesados en la expedición de actos administrativos considerados manifiestamente contrarios a la ley.

Según la investigación, los entonces integrantes de la mesa directiva del Concejo Municipal ordenaron suspender y posteriormente revocar la convocatoria del concurso argumentando que no existía autorización formal para adelantar el proceso junto a la ESAP.

Sin embargo, el despacho judicial concluyó que sí existía aval por parte de la corporación y que dicha autorización podía evidenciarse en las actas y documentos analizados durante el juicio.

La jueza sostuvo que las decisiones tomadas por los exconcejales se basaron en “criterios subjetivos, caprichosos y arbitrarios”, señalando además que uno de los procesados, Luis Alfonso Ureña, había participado previamente en las sesiones donde se discutió y aprobó el trámite del concurso sin presentar objeciones en ese momento.

Durante la audiencia también se hizo referencia a decisiones previas de la jurisdicción contencioso-administrativa que declararon la nulidad de la revocatoria del concurso, al considerar que no existían fundamentos suficientes para dejar sin efecto el proceso de selección.

Asimismo, el despacho mencionó testimonios relacionados con reuniones sostenidas entre los procesados y algunos aspirantes al cargo de personero antes de la suspensión del concurso, elementos que, según la jueza, reforzaron la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de dolo en las actuaciones investigadas.

Actualmente, Manuel Antonio Ortiz Pabón continúa vinculado al Concejo de Lourdes y hace parte de la mesa directiva de la corporación como primer vicepresidente.

La lectura completa de la sentencia y la definición de la pena fueron programadas para el próximo 3 de julio a las 8:00 de la mañana.