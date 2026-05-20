Persecución en Cúcuta deja dos policías lesionados y dos adolescentes aprehendidos

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Cúcuta.

En inmediaciones de la redoma del CAI Industrial, se registró un procedimiento policial que dejó como saldo dos patrulleros lesionados y la aprehensión de dos adolescentes por presunto porte de estupefacientes.

Según el reporte oficial, mientras adelantaban labores de patrullaje en el sector, observaron dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro ciudadanos.

Al impartir la orden de pare, los ocupantes habrían emprendido la huida, lo que inició una persecución.

Durante el procedimiento, los uniformados que se desplazaban en una motocicleta institucional sufrieron una caída, situación en la que resultaron lesionados los patrulleros Nahum Hernando Vila Castro y Nathalie Massiel Castillo Jaime, quienes presentaron laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Ambos fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte para su valoración médica.

Posteriormente, el comandante del CAI Aeropuerto reportó la interceptación de una de las motocicletas involucradas.

En el registro a personas, fueron hallados aproximadamente 32 gramos de base de coca, lo que derivó en la aprehensión de dos adolescentes de 17 años.

Las autoridades indicaron que, al parecer, los jóvenes habrían intentado huir del lugar tras ser encontrados en posesión de la sustancia ilícita.