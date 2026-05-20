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20 may 2026 Actualizado 16:17

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Cúcuta

Incineran cuatro camiones de empresa de lácteos en Cúcuta

Autoridades investigan si se trataría del delito de extorsión.

Incineran cuatro camiones de empresa de lácteos en Cúcuta. / Foto: Referencia.

Incineran cuatro camiones de empresa de lácteos en Cúcuta. / Foto: Referencia.

Incineran cuatro camiones de empresa de lácteos en Cúcuta. / Foto: Referencia.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Cúcuta.

Las autoridades adelantan investigaciones por la incineración de cuatro vehículos tipo camión en un parqueadero de una empresa de lácteos ubicado sobre el Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, varios hombres armados ingresaron hasta las instalaciones de la empresa Ríos, en el sector comprendido entre la entrada a Cenabastos y la redoma de la Cárcel Modelo, donde habrían intimidado al vigilante del lugar.

Según el reporte, los sujetos presuntamente encerraron el trabajador en una habitación y posteriormente incendiaron los automotores, que terminaron consumidos por las llamas y en pérdida total.

El caso es material de investigación por parte del Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que busca establecer si se trata de un tema relacionado con extorsión.

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