Veedores de salud preparan protesta contra la Nueva EPS en Cúcuta

Tres hospitales públicos de Córdoba anunciaron la suspensión de la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS.

Cúcuta

Cansados de no ver soluciones a la problemática de la salud y de ser testigos del deterioro de pacientes que esperan meses por una cita médica o por sus medicamentos, veedores de la salud en Cúcuta organizan una gran marcha para protestar contra la Nueva EPS.

La jornada se llevará a cabo el próximo martes 28 de octubre, a partir de las 7:30 de la mañana, teniendo como punto de salida el hospital universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta y terminando en la sede administrativa de la Nueva EPS en Caobos.

Más información Industriales en Norte de Santander preocupados por el futuro económico del departamento

“Es una marcha convocada por todas las organizaciones sindicales que conformamos el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Estamos muy preocupados y vamos a tomar cartas en el asunto para poner nuestro granito de arena, no sólo por nuestro hospital, sino por el departamento” dijo Julio Lizcano, fiscal de la confederación general de trabajo de Norte de Santander y presidente de la asociación nacional de enfermeras certificadas.

Agregó que buscan tener “eco a nivel nacional para ayudar a salir de esta crisis que lamentablemente estamos pasando en estos momentos”.

Indicó Lizcano que organizaciones sindicales como Anthoc, Asintraser Salud Norte, ANEC, entre otras, estarán liderando esta jornada.