Más de 60 mil usuarios de la Nueva EPS se quedaron sin servicio de salud en Pamplona

Al igual que el hospital de Ocaña, Emiro Quintero Cañizares, el San Juan de Dios de Pamplona también tomó la decisión de cerrar sus puertas a los usuarios de la Nueva EPS, teniendo en cuenta las millonarias deudas con este centro hospitalario.

Catherine Serrano, representante de los usuarios del hospital San Juan de Dios, resaltó que es lamentable todo lo que se viene presentando en el sector salud y que, sin duda alguna, deja en riesgo la vida de más de 60 mil usuarios ubicados en toda la provincia de Pamplona.

“El hospital emite este comunicado informando que se cierran los servicios para la Nueva EPS, para todos los usuarios del régimen contributivo. Sabemos que en este centro hospitalario no solo se atiende la cabecera municipal, sino que tiene la prestación de servicio a sus otros siete municipios. Es decir, unos 60 mil usuarios en toda la provincia”, explicó Serrano.

“Recordemos también que Pamplona y la provincia tienen mucha población flotante que hace referencia a los estudiantes y también a las personas migrantes. Nueva PS es la que más usuarios del sistema tiene y por lo general también hacen relevancia el adulto mayor. Entonces estamos frente a una crisis del sistema bastante complicada, bastante grande. Nosotros hemos denominado que esto es un genocidio en el sector salud”, enfatizó la representante de los usuarios del hospital San Juan de Dios.

De momento este centro hospitalario tan solo atenderá en urgencias a los afiliados de la Nueva EPS.