Bandera del ELN fue instalada en la vía que comunica a Ocaña con el sur del Cesar

Norte de Santander

Horas previas a la llegada de los ministros de Trabajo y Salud, así como del director del SENA al municipio de Ocaña, desde Sanin Villa, la comunidad denunció la instalación de una bandera del ELN.

“La situación en el municipio de Ocaña es bastante compleja" dijo Jorge Bohórquez, personero de Ocaña, haciendo referencia a esta situación. “Nos sentimos realmente sitiados ante la ola de inseguridad que existe en el municipio”.

Llama la atención que justo en el lugar donde fue instalada esta bandera, hace algún tiempo atrás hacía presencia de manera constante el Ejército Nacional.

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“Hemos exigido presencia de fuerza pública, hemos exigido controles incluso en las entradas y salidas de los municipios y eso no ha sido posible por más solicitudes que se hagan”, dijo el representante del Ministerio Público en ese municipio.

A su vez, Bohórquez rechazó la masacre de seis personas sobre la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, donde fueron asesinados varios integrantes de Asuncat y hombres de la UNP.

“Son situaciones que lamentamos y rechazamos profundamente el asesinato de esa manera tan cruel de las personas que iban a bordo de un vehículo de la Unidad Nacional de Protección. Y hoy amanecemos con una noticia también que afecta la movilidad sobre el principal corredor vial que comunica Ocaña con Aguachica, donde nos informan de la presencia o la instalación de algunas banderas rojinegras, al parecer, en todo ese corredor vial que comunica al César”.

Recordó que el Catatumbo cumple 16 meses de conflicto interno que ha dejado más de 100.000 personas desplazadas y centenares de civiles asesinados, por la disputa territorial que libran el ELN y las disidencias de las FARC.