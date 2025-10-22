“Fallaron al acuerdo”: Sindicato de Educadores de Santander por traslado docente. Podrían ir a paro

Bucaramanga

En una reunión realizada este martes 21 de octubre entre el Sindicato de Educadores de Santander (SES), junto con representantes de la Secretaría de Educación de Bucaramanga y el alcalde (e), Eduard Jesús Sánchez, se anunció la verificación de la legalidad de los procesos administrativos que dieron origen al traslado de directivos docentes, rectores, coordinadores y docentes.

Según el SES, los traslados en cuestión presentan indicios de falta de criterios técnicos y mérito, y habrían sido gestionados bajo presuntas influencias personales o políticas. Ante esto, Eduard Sánchez se comprometió a determinar si los actos administrativos se ajustan al marco normativo vigente y, de no ser así, tomar las medidas correctivas pertinentes.

Durante el encuentro, el sindicato dio a conocer que, tras la denuncia formal, estaría a la espera de una respuesta clara y pronta por parte del distrito.

Sin embargo posterior a la reunión, el presidente del Sindicato de Educadores de Santander (SES), Heriberto Delgado, denunció públicamente que continuaron con los traslados de docentes en Bucaramanga, pese al compromiso adquirido entre el sindicato, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación de suspenderlos temporalmente mientras se realizaba su revisión jurídica.

“Nos preocupa que, a pesar del acuerdo alcanzado en la mesa de trabajo de hoy, al finalizar la tarde se siguieron notificando traslados que afectan la estabilidad laboral de nuestros maestros y maestras”, expresó Delgado a Caracol Radio.

El líder sindical recordó que durante la reunión con la administración municipal se acordó detener los traslados hasta el próximo 28 de octubre, fecha en la que está prevista la conclusión de la revisión jurídica de los actos administrativos que dieron origen a los movimientos de personal docente y directivo. Sin embargo, aseguró que nuevos casos se siguen reportando, lo que calificó como una falta de cumplimiento de los compromisos institucionales.

“Vamos a defender los derechos laborales de los docentes con plantones o movilizaciones si es necesario. Exigimos que cese ya esta arremetida de traslados inconsultos y este perjuicio laboral para el magisterio”, afirmó Heriberto Delgado, presidente del Sindicado de Educadores de Santander.

La organización sindical reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que no permitirá vulneraciones a los derechos del magisterio bumangués.

Pronunciamiento de la Alcaldía de Bucaramanga

Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga en la reunión sostenida en la mañana de este martes, recogió la solicitud y fijó como punto de seguimiento la reactivación de la mesa de trabajo entre Secretaría de Educación y el sindicato.

En su intervención, el alcalde (e) de Bucaramanga, Eduard Sánchez, anunció que su equipo jurídico revisará los expedientes de los actos administrativos cuestionados para garantizar el cumplimiento del debido proceso.

La Secretaría de Educación de Bucaramanga aseguró que colaborará con la revisión y facilitará acceso a los documentos requeridos, aunque no se pronunció de momento sobre las posibles sanciones que podrían derivarse del análisis administrativo.