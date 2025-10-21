VIDEO: Un perro fue herido en alrededores de la Central de Abastos de Bucaramanga

Bucaramanga

Un perro fue encontrado gravemente herido sobre el puente de acceso a la Central de Abastos de Bucaramanga. El caso fue reportado el pasado sábado por la ingeniera ambiental de la entidad, tras la alerta de un usuario que observó al animal en estado crítico y dio aviso.

“Salí inmediatamente a mirar, a revisar qué perrito era, porque en la Central de Abastos hay más o menos 15 perritos que nosotros los tenemos resguardados y los alimentamos y todo. Salí a mirar, pero de nosotros no era, era tal vez de la calle. Estaba sobre el puente en unas condiciones deplorables”, relató Zully Monsalve, quien trabaja en la Central de Abastos hace más de 20 años y es reconocida por su labor como animalista, rol en el que lleva más de 15 años.

Según Monsalve, el animal llevaba más de ocho días deambulando por la zona, herido. Presentaba una herida por arma de fuego en una de sus patas delanteras y lesiones en la parte trasera.

Tan pronto encontraron al canino iniciaron el protocolo de rescate, con el apoyo de varios trabajadores y de la Policía Ambiental, lograron capturarlo y trasladarlo hasta un centro veterinario, donde fue atendido.

“Estaba muy adolorido y agresivo por el dolor, no se dejaba coger. Para poder atraparlo fue necesario el apoyo de varias personas y de la Policía Ambiental”, explicó la rescatista. Una vez asegurado, el animal fue trasladado a la veterinaria ‘Huellitas’.

En el procedimiento, los profesionales retiraron restos óseos dañados y estabilizaron al canino, que continúa hospitalizado en estado crítico mientras se le realizan exámenes y valoraciones adicionales. “Está en observación, con tratamiento, y esperando diagnóstico ortopédico”, añadió Monsalve.

Sobre los responsables

Hasta el momento de acuerdo a lo informado por quienes han seguido el caso no hay responsables identificados, la comunidad no tiene certeza de quiénes pudieron herir al animal.

“No sabemos quien lo haya hecho, pues los muchachos de la zona me dicen que fue un personaje de esos lugares, pero no me dijeron nombres, que supuestamente dejaron tirado el perrito ahí. Realmente los perros de la calle son como invisibles, entonces nadie los ve, nadie actúa, nadie sabe, lastimosamente así es y eso es lo que nos enfrentamos día a día en esto de rescates y de estar pues protegiéndolos. La verdad esa es una zona bastante delicada”, comentó Zully Monsalve, animalista.

Ahora el canino necesita de la solidaridad de la comunidad

Los rescatistas buscan apoyo para cubrir los tratamientos del perro y continúan gestionando la valoración de un ortopedista veterinario, para definir los pasos a seguir en su recuperación.

“Quien desee visitarlo o ayudar en la veterinaria ‘Huellitas’ es bienvenido”, concluyó Monsalve, destacando el trabajo conjunto entre la Central de Abastos, la comunidad y la Policía Ambiental, que hasta ahora han realizado para salvar la vida del animal.