Invías aclara destino de recaudos de peajes de Santander en los que las comunidades protestan

Bucaramanga

Instituto Nacional de Vías (Invías) y representantes de la Gobernación de Santander, junto con gremios de transportadores y comunidad se reúnen en Curití con el fin de dar claridad a la situación de las vías de esta zona de la región. Invías presentó un balance de las inversiones ejecutadas en el corredor vial y aclaró la destinación de los recursos provenientes de los peajes.

La entidad indicó que entre 2015 y 2025 el recaudo total de tres peajes de la vía Zipaquirá a Bucaramanga: Oiba, Curití y Los Curos, asciende a $448 mil millones, y precisó que estos dineros no ingresan a cuentas del Invías, sino que van directamente al Tesoro Nacional.

“De ese recaudo, el instituto ha invertido $2,7 mil billones en la vía, de los cuales $1,8 corresponden a recursos de la nación y $800 mil millones son recursos propios”, explicó.

De acuerdo con Invías así se registró el recaudo discriminado año a año del 2017 a 2025:

2017: $21 mil millones

$21 mil millones 2018: $44 mil millones

$44 mil millones 2019: $51 mil millones

$51 mil millones 2020: $36 mil millones

$36 mil millones 2021: $58 mil millones

$58 mil millones 2022: $63 mil millones

$63 mil millones 2023: $60 mil millones

$60 mil millones 2024: $62 mil millones

$62 mil millones 2025: $48 mil millones

Estas cifras pudieron corroborarse en un informe del recaudo histórico de estos peajes (Oiba, Curití y Los Curos), enviadas desde el Invías, al representante a la cámara por Santander, Cristián Avendaño.

Lea también: Ecopetrol encendió techo solar que ayuda a reducir 101 toneladas de CO₂ al año

Asimismo, señalaron que los contratos de gestión vial integral incluyen no solo mantenimiento y rocería, sino también servicios como ambulancias, grúas y carro taller, los cuales implican gastos permanentes. Añadieron que uno de los contratos anteriores debió ser caducado por incumplimiento del contratista, lo que generó deterioro temporal del corredor.

“Al caducar el contrato, los recursos se devolvieron al Tesoro Nacional y fue necesario iniciar un nuevo proceso, con una adición de $20 mil millones para atender 579 kilómetros”.

Podría interesarle: Bucaramanga se prepara para el Simulacro Nacional este miércoles, ¿Cómo será la jornada?

Desde Invías también destacaron los avances del contrato de los comuneros, con una inversión superior a $569 mil millones, cuyo objetivo principal es la construcción de la doble calzada entre el peaje de Casablanca y Ubaté, además de la variante de Zipaquirá, ya puesta en servicio.

“Con ese contrato abrimos tres frentes de obra en Saboyá, Curití y Oiba para atender el mantenimiento y mejorar las condiciones del corredor”.

🔴 #AEstaHora | En Curití se reúne Invías y representantes de la Gobernación de Santander, junto con gremios de transportadores y comunidad, quienes expresan sus quejas por el mal estado de las vías. Llevan 16 días con las talanqueras del peaje levantadas como protesta. pic.twitter.com/yLyxbgJ5Pa — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 21, 2025

Finalmente, han reiterado el compromiso del Invías con la región y subrayaron que las inversiones en curso buscan garantizar la seguridad y conectividad vial de los habitantes y transportadores que utilizan la vía comunera.

A la hora, Invías con la comunidades de estos municipios, gremios y Gobernación de Santander, continúan en reunión.