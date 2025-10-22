¿Dónde se va la luz HOY 22 de octubre en Barranquilla?: tome nota

La empresa Air-e Intervenida anunció que ejecutará labores de mantenimiento preventivo para este miércoles, 22 de octubre, en sectores de Barranquilla y Galapa.

De acuerdo con la compañía de energía, los primeros trabajos, correspondientes a la reubicación de un poste serán en la calle 52 con carrera 34, en el barrio Lucero.

Las labores iniciarán desde las 8:10 a.m. hasta las 4:00 p.m., “siendo necesaria la suspensión del servicio de energía por seguridad de la brigada técnica especializada”, dijo Air-e.

Labores en Galapa

Asimismo, llevarán a cabo otro cambio de poste desde las 8:45 a.m. hasta 4:00 p.m. en zona rural de Galapa, en el corregimiento de Paluato, que también requerirá la interrupción temporal del suministro eléctrico.

Air-e asegura energía para el 2026

LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, dio a conocer los resultados de la convocatoria pública adelantada por la empresa Air-e para la compra de energía, con la cual segarantiza el 81% del cubrimiento de la demanda proyectada para el año 2026. Esta medida beneficiará a cerca de1,3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Durante el proceso, se recibieronmás de 14 ofertas provenientes de 11 agentes del mercado, entre generadores térmicos, hídricos, renovables y comercializadores, superando en un 20% la meta inicial de compra de energía prevista.