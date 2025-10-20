Tabla reclasificación 2025: Cupos a Libertadores y Sudamericana tras triunfos de Nacional y América

Avanza la Liga colombiana, que está cerca de tener su desenlace de la fase del todos contra todos. Con ello, la tabla de la reclasificación va tomando cada vez más relevancia, con Independiente Medellín como el líder y teniendo en cuenta que Independiente Santa Fe es el único con cupo asegurado a Libertadores.

¿Cómo se definen los equipos que clasifican a Libertadores?

Santa Fe, como campeón del Torneo Apertura, tiene garantizada su participación en la fase de grupos del campeonato más importante de Sudamérica. El otro equipo colombiano que irá directo a esta fase será el que logre el título en el Clausura.

Le puede interesar: Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Por su parte, Colombia tiene otros dos cupos para la Copa Libertadores 2026, pero estos van a las fases previas. Los acreedores de los boletos serán quienes queden en las mejores colocaciones de la tabla de reclasificación que no sean campeones.

En ese orden de ideas, a la fecha, los que irían a esas instancias previas serían Medellín, líder con 77 puntos, y Atlético Nacional, segundo con 71 unidades.

¿Cómo se definen los equipos que clasifican a Sudamericana?

Hay que tener en cuenta que los cuatro equipos que clasifiquen a la Sudamericana disputarán la fase previa de la competición. Por su parte, los enfrentamientos serán entre colombianos, por lo que para la fase de grupos solo habrá dos representantes.

Lea también: Tabla del descenso 2025: Así quedó Deportivo Cali tras caer en el clásico ante América

Entretanto, uno de los cuatro cupos a la Sudamericana será para el equipo que quede campeón de la Copa Colombia. Los otros tres, serán para los mejores de la reclasificación que no sean campeones de liga y que no tengan cupo a la Libertadores.

En la actualidad, tras los partidos de la fecha 16 del campeonato, en los que América y Nacional ganaron y Millonarios está por jugar ante Bucaramanga, Junior, América y Tolima serían los que irían a la Sudamericana.

Así va la tabla de la reclasificación 2025