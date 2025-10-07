Envigado venció 2-1 a Pereira en cuartos de final de la Copa Colombia: resumen y goles

Continúa disputándose los cuartos de final de la Copa Colombia, torneo que otorga un cupo a la Copa Sudamericana. Este martes 7 de octubre se enfrentaron en una de las llaves Envigado y Deportivo Pereira por el compromiso de ida, en el estadio Polideportivo Sur. El equipo de la cantera logró imponerse sobre el final, para quedarse con una importante victoria.

El equipo local, que perdió la categoría el pasado fin de semana, busca salvar el semestre con una buena actuación en la Copa Colombia. Durante el primer tiempo los naranjas, salieron decididos en busca del triunfo, se fueran arriba en el marcador desde el minuto 5′, con gol de Santiago Londoño que recibió un pase al área y envió el balón al fondo de la red.

En el segundo tiempo llegó el descuento de los Matecañas, por parte del experimentado Carlos Darwin Quintero, quien sacó un potente remate dentro del área con la pierna derecha, poniendo así la igualdad sobre los 64′ de juego.

Todo pintaba para que este encuentro igualado 1-1, pero sobre el final del compromiso, un mal despeje del defensor Omar Albornoz, provocó un rebote que fue aprovecho el extremo Dairon Valencia, quien marcó el 2-1 a favor de los locales.

En el escenario deportivo estuvieron presentes Alejandro Restrepo (entrenador de Independiente Medellín) y Andrés Felipe ‘el pecoso’ Correa (asistente técnico), quienes observaban a uno de sus posibles rivales que saldrá de esta llave, para la seminal de este torneo, luego de haber dejado en el camino a Santa Fe.