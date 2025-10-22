En el 2025, al menos 11.000 menores de edad han sido víctimas del conflicto armado

Las cifras son alarmantes y los hechos de violencia no para en Colombia. De acuerdo con datos publicados por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Ocha, en el país, los datos de víctimas del conflicto armado van en aumento.

Según la Ocha, entre enero y agosto de 2025, aproximadamente 1,4 millones de personas han sido víctimas de diversos actos como desplazamiento forzado masivo, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, extorsión, reclutamiento y uso de artefactos explosivos.

Del número anterior, se desglosa que 11 mil menores de edad; entre niños, niñas y adolescentes, han sido víctimas de hechos de violencia en diferentes zonas rurales y urbanas de Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo en Colombia.

Sin embargo, en el informe publicado se precisa que a falta del reporte de hechos de violencia, “se estima que al menos 291 mil 400 menores de edad estarían impactados por estas emergencias y los menores estarían expuestos a graves violaciones como el reclutamiento”.

Los delitos que más han estado expuestos los menores, son los relacionados con desplazamiento masivo, confinamiento y restricciones a la movilidad.