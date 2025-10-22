Por enfrentamientos, civiles en Arauca salen con pañuelos blancos para no ser atacados

Por ola de violencia y enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, la Personería del municipio de Puerto Rondón, Arauca, le pidió a los grupos organizados que operan en la zona, respeto por las personas civiles quienes han decidido movilizarse con pañuelos blancos y poner banderas del mismo color en las fachadas de sus viviendas para no ser atacados.

La Personería reitero que los habitantes requieren salir a comprar alimentos y otros elementos básicos para sus necesidades, por lo que reiteró que, “el Derecho Internacional Humanitario, DIH, presupone el principio de distinción en la que los civiles que no hacen parte del conflicto, no deben ser incluidos en él, ni tampoco ser utilizados para obtener ventaja militar”.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por ola de violencia en Arauca

Las veredas de Puerto Rondón que se han visto afectadas por los constantes hechos de violencia son, Leperocero, Maporal y Ripial.

Lea también: Temor y abstencionismo por hechos de violencia en Arauca

Tras los hechos de violencia en Arauca, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025 en la que precisó que por confrontaciones entre la guerrilla del ELN y disidencias de las extintas Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, siete municipios más del departamento están en advertencia, al igual que Curabá en Boyacá.