DT de la Juventus dio esperanza a Selección Colombia: esto dijo sobre el regreso de Juan David Cabal

Juan David Cabal no ha tenido una estadía tranquila desde que llegó a Juventus. En la temporada pasada, cuando estaba teniendo ritmo de juego, sufrió una rotura de ligamentos en la concentración de la Selección Colombia para un juego con Argentina por Eliminatorias, que terminó sacándolo de las canchas por casi un año.

Hizo la pretemporada bajo los tiempos de recuperación de esa lesión y volvió a sumar minutos con regularidad en el inicio de la campaña actual. Sin embargo, el pasado 1 de octubre, en un juego ante Villarreal por la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League, sintió una molestia muscular en su pierna derecha y se tuvo que retirar del campo a los 16 minutos de compromiso, situación que le impidió estar con la Tricolor en los amistosos ante México y Canadá.

¿Qué dijo el DT de Juventus sobre Juan David Cabal?

Igor Tudor, entrenador del equipo italiano, habló previo al duelo con el Real Madrid por Champions League, que tendrá lugar este miércoles 22 de octubre en el Santiago Bernabéu. Entretanto, el técnico turco se refirió a la condición médica del colombiano.

“Estaba siguiendo el tratamiento, pero por desgracia se lesionó y volvió a recaer. Es un jugador importante para nosotros en todos los sentidos, tanto como persona como por su calidad como futbolista… Creo que este fin de semana empezará a correr y luego veremos en un par de semanas si puede volver con el equipo”, declaró al respecto.

Si la recuperación de Juan David Cabal avanza según lo esperado, podría ser tenido en cuenta para los siguientes duelos amistosos de la Tricolor. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de noviembre en Florida, Estados Unidos, y está a la espera por confirmarse en segundo rival, ante la cancelación del duelo con Nigeria, debido a que los africanos deberán jugar el repechaje rumbo al Mundial.

Cabal, de 24 años, se presenta como una gran opción para el lateral izquierdo y la posición de defensa central de cara al Mundial 2026. Sin embargo, su eventual convocatoria dependerá de un óptimo nivel físico y futbolístico en lo que resta para la cita orbital.