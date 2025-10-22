Detalles del general William Rincón: “cabos sueltos” y plan de extorsión marcan la muerte de su hijo

El general William Oswaldo Rincón Zambrano llevará la Dirección de la Policía Nacional en reemplazo del general Carlos Fernando Triana, quien fue retirado de la institución por orden del presidente Gustavo Petro.

Rincón Zambrano regresará al servicio activo, nueve meses después de su salida de la institución. Su posesión está prevista para el 24 de octubre en la Escuela General Santander. Con este nombramiento, el general se convierte en el cuarto director de la Policía durante el gobierno de Petro, sucediendo a los generales Henry Sanabria, William Salamanca y Carlos Fernan Triana.

El general era padre de Juan Felipe Rincón, de 21 años, asesinado en noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, en hechos que aún no son esclarecidos.

Su hijo era estudiante universitario de sexto semestre en la escuela de administración de negocios. Además, era influencer en redes sociales. De acuerdo con las investigaciones, Juan Felipe Rincón fue contactado vía Instagram por una menor de 10 años, quien le presentó a una “amiga” de 15 años, Sara Valentina.

Como quedó registrado en cámaras de seguridad, en un primer momento, Juan Felipe Rincón se encontró con la menor de 15 años en el centro comercial Titán Plaza y después se dirigieron a su apartamento.

Al día siguiente se desplazaron al barrio Quiroga, junto con el escolta del joven, Sergio Rico. Una vez allí, fueron interceptados por Katherine Sotelo y su hermano, Andrés Camilo Sotelo, quien estaba con su pareja, Tatiana Vega.

Lo que sucedió después aún es materia de análisis. Según varias versiones que se dieron en el momento, Juan Felipe Rincón sostenía conversaciones de tipo sexual con varias menores de edad del sector, tildándolo de pedófilo. Luego de eso, comenzó una “riña” entre varias personas que golpearon a Juan Felipe Rincón en repetidas ocasiones y terminó con el disparo en el tórax que acabó con la vida del joven.

El presunto plan de extorsión que denunció el general Rincón

En Caracol Radio revivimos la entrevista exclusiva con el general Rincón Zambrano, quien aseguró que su hijo fue víctima de un “engaño” y un “entrampamiento” que buscaba una extorsión, la cual, al no concretarse, terminó en su asesinato.

Según explicó el general, la historia, que se desarrolló entre el 20 y el 23 de noviembre, comenzó con un contacto en Instagram. El 13 de noviembre, Juan Felipe Rincón recibió un “hola” en una de sus redes sociales, el cual contestó. El 20 de noviembre, inició una conversación con un perfil llamado “Katherine Sotelo”, que supuestamente pertenecía a una mujer de 33 años.

Rincón Zambrano enfatizó que esta conversación fue “totalmente planeada” y que su hijo no sabía quién estaba del otro lado, mientras que la persona que lo contactaba ya lo había “perfilado”. De hecho, el 5 de noviembre, se creó una cuenta de Instagram con 10 usuarios, de los cuales 9 eran parte del grupo que buscaba “que mi hijo caiga en esta línea de buscar la forma de cómo llevar una extorsión”.

Durante la conversación, según el general, Juan Felipe preguntó en tres ocasiones la edad de la persona, y le respondieron que tenía 22 años, era mayor de edad, vivía independiente y trabajaba. Él, a su vez, compartió información similar, presentándose como mayor de edad, independiente y dueño de un restaurante.

Rincón Zambrano desmintió categóricamente las acusaciones de pedofilia contra su hijo, afirmando que “no ha tenido con ninguna” menor de edad conversaciones de ese tipo. Subraya que en su análisis forense de las redes de su hijo, no encontró “ningún perfilación con una persona que sea menor”.

Los “cabos sueltos” en el caso de Juan Felipe Rincón

Respecto al intercambio de contenido, el general mostró evidencias que demuestran que “no hay contenido explícito sexual” en las casi 50 páginas de conversación. Relató que a su hijo le pidieron cuatro fotos y a cambio, la menor le envió nueve fotos, algunas de ellas “un poco más llamativas”, con “trajes de un poco no de una jovencita y tampoco se ve una niña”, pero “tampoco es que estén desnudas”.

Tal como lo confirmó el general, la menor que sale en las fotos es Sara Valentina, quien a su parecer, era instrumentalizada por Katherine Sotelo. En una ocasión, Sara Valentina le envió una foto, diciendo: “me encuentro con bata, no tengo nada debajo, ¿quieres que te envíe una foto?”.

El testimonio clave y el arma utilizada

De acuerdo con el general, un punto crucial en la investigación es el testimonio de Sara Valentina, quien en una entrevista con un médico forense y en videos que envió voluntariamente a un abogado, confesó que todo era un “plan” organizado por la madre de ella y Katherine Sotelo. Sara Valentina manifestó que “ella ha sido víctima de engaño de una organización encargada de extorsionar a Juan Felipe”.

Sara Valentina también reveló que, al llegar al lugar del encuentro, Juan Felipe Rincón fue rodeado y golpeado. Ella misma narra que “uno de los jóvenes que está con Sara Valentina, en este caso Andrés Camilo Sotelo, saca el arma de fuego, un arma y lo golpea hasta que le daña el cráneo y luego la detona”.

El general cuestionó la versión de la Fiscalía sobre el arma utilizada, ya que esta fue entregado desarmada dos días después de los hechos y se argumentó que, “no reúne las condiciones para hacer un arma disparada”. No obstante, el general señaló que señala que “casi el 65, el 70% de los homicidios son con armas artesanales” y que “todas han matado”.

El general Rincón Zambrano expresó su decepción con la institución policial, afirmando que el general William Salamanca y el general Nicolás Zapata “no tuvieron las mejores condiciones humanas de quizás de apoyarlo a uno” y que incluso “dieron órdenes claras y precisas de que los generales que eran compañeros y amigos no fueran al velorio”.

