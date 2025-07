¿El crimen de Juan Felipe Rincón fue un plan de extorsión? juez niega preclusión al único investigado

El juzgado 5 penal de conocimiento de Bogotá negó la petición que hizo la Fiscalía para archivar la investigación contra de Andrés Camilo Sotelo, el único judicializado por el crimen de Juan Felipe Rincón.

Se trata de un joven de 21 años, hijo del ex inspector de la Policía, general (r), William Rincón, asesinado en la mañana del 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de la capital del país.

El juzgado determinó que el caso debe seguir activo y adviertió vacíos en la investigación. Determinó que debe tomar fuerza la hipótesis de un posible plan de extorsión.

“Sería importante precisar si Katherine Sotelo tuvo algún nivel de intervención en la creación de la cuenta de Instagram, que supuestamente fue el canal de comunicación que utilizaron Juan Felipe Rincón Morales y M.J. supuestamente para interactuar, para que él le pidiera cosas que no eran. Eso no está probado, lo repito. No hay evidencia de eso. Pero entonces, ¿por qué se pide ese acto investigativo? Porque se insiste en que no se alcanza a entender cómo es que la menor olvida un detalle tan relevante como el nombre de su cuenta, cuando utilizó su cuenta supuestamente para interactuar tres días con el occiso (...) Y si a eso le sumamos el contexto práctico de extorsión, pues abundan razones para que se siga investigando", determinó el juez.

El juez también consideró que se debe determinar “la veracidad dela prueba” de rastro de pólvora en las manos de Andrés Camilo Sotelo.

Del mismo modo, establecer lo que ocurrió con 2 vainillas que no aparecieron en la escena del crimen: el ente acusador recolectó 6, a pesar de que se escucharon 8 disparos.

“La Fiscalía necesariamente debe profundizar en la investigación, para determinar por qué el joven Juan Felipe Rincón fue a ese barrio (...) no hay evidencia de que el joven tenía comportamientos contrarios con menores de edad. Además, todo parece indicar una presunta extorsión”, indicó el juez.