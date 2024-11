“Juan Felipe trató de abusar de ella, la manoseó”: nuevos detalles del crimen en Bogotá

JUSTICIA

En audiencia de imputación de cargos en contra de Andres Camilo Sotelo Torres, judicializado como el principal sospechoso del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del inspector de la Policía, general William Rincón, se revelaron nuevos detalles del crimen ocurrido la mañana del pasado domingo 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

El representante del ente acusador narró ante el juez 76 de control de garantías como Sotelo Torres, habría accionado un arma de fuego en contra del joven de 21 años.

“Una persona lo señala concretamente de ser la persona que procedió, a raíz de una situación de intolerancia y enfrentamiento con la víctima, a disparar en varias oportunidades, logrando impactar varias partes de ese ciudadano (sería Juan Felipe). A pesar de la actividad que se hizo para salvaguardarlo por parte de un protector, es decir, de un agente que fungía como su escolta, pues esta persona pierde la vida”, precisó el fiscal.

La defensa, a su turno, defendió la inocencia de Sotelo Torres, asegurando que él no portaba un arma de fuego, sino una traumática. Advierte el abogado Carlos Fernando Galeano que el disparo que acabo con la vida de Juan Felipe salió del arma de su escolta, Sergio Felipe Rico, de quien dijo estaba bajo el efecto de drogas.

“Andrés Camilo como el tío de la niña, en vista de que está al frente de un pedófilo, pues obviamente le dice, y lo agrede con un arma, una arma traumática, no es en ningún momento un arma de fuego, porque, porque cuando le da el golpe en la cabeza, el arma se desbarata, desafortunadamente, como se puede ver en imágenes, en vídeos, cae el tambor por un lado y el otro por otra parte. Entonces, en ese momento, el señor Sergio Felipe Rico, patrullero, en su estado de alucinamiento, y eso, grita, Policía Nacional, y comienza a apuntar (…) trata de hacer algunos disparos, en total hace 10 disparos, de los cuales, de esos disparos, uno hiere a Juan Felipe”, narra el defensor.

Asimismo, reveló detalles del acercamiento del hijo del Inspector de la Policía con una menor de 15 años, la noche anterior a su asesinato.

“Ellos salen el día sábado en la noche y la recoge en el Centro Comercial Titán Plaza, la lleva al apartamento a la menor de edad, Sara, no recuerdo el apellido, no lo tengo en la mano, y comparten la noche. La niña Sara no fue en ese momento ni abusada, el joven Juan Felipe trató de abusar de ella, pero no lo cometió, sí la manoseó. El joven Juan Felipe, como usted bien lo vio, señor juez, en la inspección del cadáver está con cualquier cantidad de drogas alucinógenas y en el apartamento del joven Juan Felipe, la señorita Sara, la niña Sara, de 15 años de edad, cuenta que el joven se embriagó hasta perder la conciencia”, narró el defensor.