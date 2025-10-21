Salsa caleña sigue sonando: nueva convocatoria para fortalecer sus escuelas

La Gobernación del Valle del Cauca anunció el lanzamiento de una nueva edición de la convocatoria de Escuela Apoyada, dirigida a academias y escuelas que promueven el baile de salsa caleña en todo el departamento.

Esta estrategia busca fortalecer los procesos formativos, garantizar la continuidad de los semilleros y mantener viva una tradición que identifica a Cali y al Valle ante el mundo.

Consuelo Bravo, secretaria de Cultura del Valle, destacó la importancia de esta iniciativa al invitar a todas las academias a participar.

“Queremos que las escuelas de salsa, academias, de todos los municipios del Valle del Cauca se postulen a nuestra Convocatoria de Escuela Apoyada”.

“Es un programa que busca fortalecer a los semilleros de nuestra salsa, reconocida como Patrimonio Inmaterial de nuestro país, el Complejo Musical y Dancístico de la Salsa Caleña”, expresó la funcionaria.

Además, la convocatoria busca consolidar una red de escuelas comprometidas con la excelencia artística y la preservación del legado cultural que ha hecho de la salsa caleña un símbolo internacional del talento vallecaucano.

Proceso de inscripción

En el marco de esta convocatoria, la Secretaría de Cultura realizará una jornada de socialización el miércoles 22 de octubre, en el Salón Gobernadores, a partir de las 2pm. Allí, los interesados podrán conocer los requisitos, categorías y procesos de evaluación establecidos.

“La convocatoria contempla dos categorías: una para grupos representativos y otra para semilleros. Invitamos a todos los formadores y bailarines a participar de esta línea de trabajo que impulsa la proyección cultural del Valle”, agregó Bravo.

Las inscripciones se realizarán únicamente en línea, a través del formulario disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2oxwvnVOg4F6e8dL-BL3ITYxhXhrbvKf9RDohWjXj1UP4QA/viewform?usp=header

Los interesados deberán diligenciar el formato y adjuntar la documentación requerida antes del 30 de octubre.

Resultados

Las escuelas seleccionadas serán anunciadas el 8 de noviembre, tras la evaluación de las propuestas por parte del comité técnico.

La salsa caleña, con su ritmo vibrante y su complejidad técnica, sigue cruzando fronteras. Esta convocatoria, además de apoyar a los talentos locales, consolida el propósito de mantener vivo un legado que representa la esencia del Valle del Cauca ante el mundo.