Activan búsqueda de joven que se lanzó al arroyo El Salao, en Soledad: esto se sabe

En el municipio de Soledad, Atlántico, las autoridades activaron el servicio de emergencia para iniciar la búsqueda de un joven que se lanzó al arroyo El Salao.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Soledad, están realizando un recorrido por el arroyo para localizar el cuerpo.

Rodríguez explicó que la búsqueda se suspendió momentáneamente y se retomará en horas de la mañana de este miércoles 22 de octubre, en el caño del municipio, un punto con conexión al río Magdalena, donde en casos anteriores se han encontrado personas desaparecidas.

Para esta labor, se ha activado un equipo conjunto que incluye a la Policía, Bomberos y Defensa Civil.

“Se activa el servicio de respuesta de búsqueda y rescate. Estuvimos en el punto donde la persona se lanzó al arroyo y se está haciendo un recorrido, identificando los sectores donde potencialmente puede estar el cuerpo”, dijo Rodríguez.

Aunque hasta el momento no se conoce la identidad del joven ni se tienen datos sobre sus familiares, las autoridades aseguran que continúan con las acciones necesarias para dar con su paradero.

Esto dijo una testigo del hecho

Una residente del barrio Terranova, en Soledad, fue la última persona que habló con el joven que la noche del lunes que se lanzó al arroyo El Salao, en medio de una fuerte tormenta.

La mujer, identificada como Fanny Garavito, relató que trató de persuadirlo para que tomara una ruta más segura, advirtiéndole del peligro que representaba cruzar el afluente.

Tras un breve diálogo, creyó que él había atendido sus recomendaciones, pues lo vio alejarse en dirección hacia una vía más segura. Sin embargo, minutos después, el muchacho se lanzó repentinamente al arroyo y fue arrastrado por la corriente.

“El muchacho estaba buscando para tirarse, para cruzar, y lo llamé, hablé con él, y me dijo que estaba viendo si pasaba. Pero yo le indique que por ahí no podía pasar, sin embargo, otra vez se acercó al arroyo y se lanzó”, señaló la testigo.

La testigo lo describió como un joven moreno, alto, con el cabello crespo y trenzas, de aproximadamente 20 años. Llevaba tatuajes en los brazos, un pantalón largo y una bolsa de crispetas en la mano.