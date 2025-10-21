Lluvias causan inundaciones en Barranquilla y su área metropolitana este lunes 20 de octubre

Una de las viviendas afectadas por las lluvias. Foto: cortesía.

En la noche de este lunes 20 de octubre cayeron fuertes lluvias en varios sectores de Barranquilla y su área metropolitana.

Este fenómeno climático se estaría registrando, indirectamente, por el paso de una onda tropical por el Caribe colombiano, por lo que el Ideam mantiene alertas amarilla y naranja.

En videos conocidos en redes sociales, se observa como el agua ingresó en varias viviendas del área metropolitana de Barranquilla.

Los reportes indican que hubo el desbordamiento de un arroyo conocido como el de ‘Las Estrellas’, que afectó, preliminarmente, siete casas aledañas.

Asimismo, en el barrio La Alianza, de Soledad, hubo otras viviendas donde el agua también ingresó y las personas tuvieron que subir sus enseres para que no se dañaran.

Alertas del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene activas las alertas amarilla y naranja en el litoral Caribe colombiano debido al tránsito de una onda tropical que está generando un aumento significativo en la humedad y condiciones lluviosas en la región.

Las autoridades seguirán monitoreando el sistema y actualizarán la información conforme evolucione. Por eso, indicaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.