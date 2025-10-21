Investigan muerte de joven en medio de pelea de boxeo improvisada, en Barranquilla

Lo que parecía un momento divertido entre amigos terminó en una tragedia tras conocerse la muerte de Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, quien falleció luego de recrear una pelea de boxeo, en Barranquilla.

El caso tuvo lugar en una vivienda, ubicada en la calle 79 con la carrera 70, barrio Alto Prado.

Allí Garzón Díaz comenzó a simular una pelea de boxeo con una joven. En videos que se han conocido en redes sociales se observa como los dos se lanzan golpes, dentro de una ronda de amigos.

Fallecimiento del joven y capturada de la señalada

Durante la recreación, el joven habría recibido un golpe que lo dejó inconsciente, según el reporte preliminar de la Policía.

Garzón Díaz fue llevado por conocidos a la Clínica de la Costa, donde posteriormente falleció.

Por este caso una joven de 18 años, identificada como Melani Salome Sánchez, fue capturada por las autoridades.

Ahora la Policía, junto con el CTI de la Fiscalía, están investigando el caso.