Protesta frente al hospital de Floridablanca: Trabajadores exigen el pago de sus salarios

Bucaramanga

Más de 270 trabajadoras de la ESE Hospital San Juan de Dios en Floridablanca realizaron una protesta para exigir el pago de su salario correspondiente al mes de septiembre pues pasados 20 días de octubre aún no lo han recibido y aseguran que es una situación recurrente.

Mary Flórez, una de las trabajadoras que participó en esta protesta, aseguró que “para una persona que gana un salario mínimo, no es posible que ahorre para 50 días. Las personas en este momento, mis compañeros, se encuentran sin plata para dejarle para el sustento de sus hijos, no se han podido pagar servicios públicos, arriendo, muchos están siendo amenazados que lo van a sacar de las casas porque no han pagado el arriendo. Entonces es una situación bastante compleja, bastante difícil”.

Agregó Flórez que los trabajadores que se están viendo afectados son los que están contratados por Sorte Salud y piden que no les retrasen el pago de sus salarios pues les afecta aunque aseguran que seguirán cumpliendo con sus jornadas laborales.

“Como trabajadores jamás paramos. Nosotros no negamos el servicio a la comunidad porque es lo más importante, nuestros pacientes son nuestra razón de ser, son nuestra vocación y el sentido de de de vida de nosotros”, agregó Flórez.