Toros del Valle domina la Liga y se prepara para enfrentar a Motilones en Cúcuta

El equipo vallecaucano Toros del Valle continúa mostrando un sólido desempeño en la Liga de Baloncesto Profesional. Tras una contundente victoria ante Cimarrones (118-85) y un triunfo previo de 76-45, los caleños se consolidan como líderes invictos en la tabla de posiciones con cuatro partidos ganados y un diferencial de 80 puntos.

En su más reciente encuentro, Terry Armstrong fue la gran figura del compromiso, destacándose con 20 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, actuación que lo consagró como el jugador más valioso (MVP) de la jornada.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico que recien llega al mando del equipo para esta temporada, no solo ha demostrado fuerza ofensiva, sino también una defensa sólida que ha dejado sin opciones a sus rivales.

Ahora, los ‘Toros’ centran su atención en su próxima serie como visitantes en Cúcuta, donde enfrentarán a Motilones los días 21 a las 8:30 p.m. y 22 de octubre a las 8:10 p.m. en el Coliseo Toto Hernández.

Los encuentros podrán seguirse por YouTube y Facebook Watch.

Con paso firme y una afición que no deja de acompañarlos, los Toros del Valle buscan extender su racha victoriosa y mantenerse en lo más alto del baloncesto colombiano.