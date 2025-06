Sin novedades en Armenia, tras el barrido que realizaron los organismos de socorro debido al sismo

Armenia

Miedo y angustia se generó en la capital quindiana debido al fuerte sismo que se registró en la mañana de este domingo 8 de junio con epicentro en Cundinamarca.

Muchas de las personas que se encontraban descansando en sus viviendas salieron a las calles en pijamas para evitar alguna afectación y tras pasar el movimiento telúrico por temor a una réplica esperaron un buen tiempo para retornar a las actividades habituales.

El coordinador de la oficina municipal de Gestión del Riesgo en Armenia, Javier Vélez entregó un parte de tranquilidad puesto que tras realizar un barrido por la ciudad no evidenciaron ninguna novedad.

“Luego de hacer un barrido vía telecomunicaciones y por el chat de emergencias con las diferentes instituciones que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres de Armenia. No encontramos ninguna novedad en el municipio por ahora reportada, sentido fuerte y de larga duración, susto lógicamente en la comunidad, pero nada que lamentar en el momento", mencionó.

Explicó que por ahora no han reportado novedades solo susto en la comunidad, pero sin hechos que lamentar por el momento. Fue enfático en decir que continuarán estableciendo el monitoreo respectivo y atentos a las llamadas de la comunidad.

Envío un llamado a abstenerse de replicar información falsa que circula en redes sociales entendiendo que los sismos no son predecibles.

“Seguiremos con el monitoreo y respondiendo las llamadas de la comunidad. Recordemos que los sismos no son no se pueden predecir. Es normal que por cuando esto sucede empiecen a replicarse cadenas que no tienen ningún eh sustento técnico y solo generan pánico en la comunidad. Hay que estar preparados, recordemos que vivimos en una zona de alta sismicidad", dijo.

Puntualizó: “De ahí la importancia de tener nuestro kit de emergencia, estar preparados, puntos de encuentro, los planes familiares y demás”.

Recordemos que en la ciudad el hecho genera mucho temor porque recuerda el catastrófico terremoto del año 1999.