Es absurdo importar gas de otros países, perdimos la autosuficiencia que teníamos: Efraín Cepeda

En su paso por Sin Anestesia, un programa de Caracol Radio, estuvo Efraín Cepeda, quien habló sobre la exploración en Colombia y la autonomía que se perdió

En Sin Anestesia de Caracol Radio, estuvo Efraín Cepeda, precandidato presidencial y exsenador de la república. En esta oportunidad, Cepeda habló sobre cómo Colombia paso de ser autosuficiente en la exploración y producción de gas, a tener que importarlos de otros países.

Cepeda afirmó que el país pasó de ser autónomo en la producción del gas, a no tener reservas, pues alguna de las iniciativas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, era detener la exploración en Colombia para establecer un compromiso real con el medio ambiente.

“Hoy estamos sin gas, antes éramos autosuficientes en la producción de gas, pero Petro determinó que no había exploración y que mejor era traerlo de otros países, idea absurda. Decisión entonces que está pesando hoy, mire, estamos importando gas, o sea, perdimos la autosuficiencia en gas natural. Además, no se dan cuenta de que contamina igual” explicó el precandidato.

