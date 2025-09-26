“Evitar retroceso institucional que nos conduzca a un oscurantismo”: Presidente Corte Constitucional

En el Congreso Nacional de Comerciantes realizado en Medellín, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, advirtió sobre la necesidad de “evitar un retroceso institucional que nos conduzca a un oscurantismo constitucional”, al destacar los riesgos que enfrenta el país en materia de estabilidad democrática y respeto al orden constitucional.

Ibáñez recordó que la Corte, como protectora de la Constitución, ha definido con claridad los principios que deben orientar la economía: un modelo social de mercado que reconoce la iniciativa privada como motor del desarrollo, pero que también exige al Estado corregir fallas estructurales, garantizar la equidad y proteger los derechos fundamentales. “Esta concepción no es ideológica, es constitucional”, enfatizó.

El magistrado insistió en que la libertad de empresa y las libertades económicas son pilares esenciales de la democracia, pero subrayó que deben ejercerse bajo el respeto estricto de la regulación, la ley y los derechos fundamentales. “La contribución más importante que espera el Estado de Derecho de los comerciantes es el respeto a la Constitución y a la legalidad”, afirmó.

Tensiones políticas

En medio de un panorama de tensiones políticas y económicas, Ibáñez recalcó que el papel de los jueces constitucionales es crucial para sostener el orden democrático y la estabilidad jurídica, social y económica del país. “Hoy, más que nunca, debemos recordar el valor de los tribunales constitucionales para preservar la democracia y evitar retrocesos que conduzcan a un oscurantismo constitucional”, subrayó.

El presidente de la Corte también defendió la independencia judicial como principio irrenunciable: “No es un privilegio de los magistrados, es la condición indispensable para garantizar la vigencia del orden constitucional”. En su mensaje, hizo un llamado a la sociedad para proteger pilares innegociables como la separación de poderes, el pluralismo político, la libertad de expresión, el respeto a las minorías y la alternancia en el poder.

Con un discurso firme, Ibáñez dejó claro que la estabilidad democrática y económica del país depende de la fortaleza de las instituciones y de la voluntad colectiva de blindarlas contra los riesgos de regresión autoritaria.