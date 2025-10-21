“Rompamos la politización en la aplicación de la justicia” Fajardo sobre caso de absolución de Uribe

Durante la presentación de su plan de seguridad para Colombia en Cali, el candidato a la presidencia de al República Sergio Fajardo, mencionó su posición ante los resultados del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ya que, en las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente al expresidente por soborno y fraude procesal.

Fajardo señaló que, la justicia debe respetarse, no politizarse y que todas las personas tienen derecho a un juicio justo.

“Nosotros tenemos que respetar la justicia en Colombia. Como presidente yo voy a estar por la separación de poderes. He respetado las instituciones, porque yo he sido gobernante, porque yo he sido investigado. A toda persona se le tiene que dar las garantías para que tenga un juicio justo, para que rompamos la politización en la aplicación de la justicia en Colombia”, resaltó Fajardo.

Y agregó que, es lo que espera tanto para el expresidente Álvaro Uribe como para él y cualquier persona.

El respeto a las instituciones y a los jueces es primordial para un juicio justo y quienes son jueces deben de la mejor forma posible “haciendo justicia sin quedar atrapados en una discusión política”, puntualizó Fajardo.