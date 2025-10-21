Bebé de dos meses murió en Cali tras ser retirado de su cuna por otro menor, según Policía

Un bebé de apenas 70 días de nacido falleció en trágicas circunstancias el pasado 20 de octubre de 2025 en el sur de Cali. El menor, que se encontraba bajo el cuidado de la Fundación Chiquitines, entidad vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue hallado en estado crítico dentro de las instalaciones y trasladado de urgencia a la Clínica Valle del Lili, donde se confirmó su deceso.

Según el reporte policial, la alerta se dio cuando el personal de la fundación notó la ausencia del bebé en una de las salacunas.

“Tras revisar las cámaras de seguridad, se evidenció que otro niño de seis años habría retirado al infante de su cuna y lo habría llevado hasta una cuneta ubicada dentro del mismo centro infantil, donde fue encontrado en estado crítico”, señaló el coronel Jairo Arturo Sanabria, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Cali.

“De inmediato las unidades de policía judicial e infancia y adolescencia para verificar los hechos y entrevistar al personal responsable”, añadió el oficial.

Por su parte, la Fundación Chiquitines emitió un comunicado en el que expresó su profundo dolor por lo sucedido y aseguró que desde el primer momento se activaron todos los protocolos establecidos por la normativa vigente. La entidad manifestó estar colaborando plenamente con las autoridades competentes y reiteró su compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de la niñez.

El caso ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

La Personería Distrital de Cali también se pronunció, exigiendo una investigación rigurosa y señalando la necesidad de reforzar los mecanismos de protección institucional para menores en situación de vulnerabilidad.