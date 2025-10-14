El abogado amenazado por un Policía en Armenia, anuncio demandas penales y disciplinarias

Armenia

En Armenia la policía inicio la investigación contra un uniformado que amenazó a un abogado con la frase “si usted me hace echar yo lo pelo” la víctima de la amenaza anunció demandas.

Diego León, el abogado víctima de la amenaza del policía en diálogo con Caracol Radio Armenia confirmó que hoy instaurará la denuncia penal y disciplinaria contra el uniformado, no solo por la amenaza directa sino porque le impuso un comparendo por violencia contra servidor público cuando claramente él fue agredido verbalmente y amenazado, además porque demostró que no podía realizar la inmovilización del vehículo que era el procedimiento que estaba realizando el uniformado.

Diego León comentó “todo comenzó porque a un amigo le estaban haciendo un procedimiento por embargo de una moto el pasado jueves 9 de octubre, y me llamó porque llegaron unos policías con una orden de inmovilización por una moto, entonces yo le dije por llamada que le pidiera la orden de movilización y me la envía, yo la reviso para que todo esté conforme a ley. Efectivamente me envía la foto y verifico que era apenas la orden de embargo para IDTQ.

Apenas era para inscribir el embargo, no era la orden de movilización. Entonces yo le dije, “No, pues aquí hay algo irregular, por favor, pídale la orden de movilización que se emite después de que se cumpla el embargo, porque el embargo es procedente, no es procedente, eso es una diligencia previa para embargar y secuestrar los automotores.

Y agregó en su relato “Espere que ya voy a llegar porque me parece que el trámite o la diligencia que están haciendo es irregular.” Entonces, me dirijo al sitio, una vez llegue, me presento al policía, al intendente, John Castaño, le digo, yo soy el abogado del señor Carlos, solicito que, por favor, me informe de esto porque aquí hay algo irregular y creo que no tienen la orden de movilización.

Hay un video que está circulando que me lo pasó un testigo, ahí desde cuando llego muy respetuosamente, me pide el documento, mi cédula, le paso mi tarjeta profesional, me dice, “No me sirve, páseme su cédula” le presento mi cédula, él la coge y ni siquiera verifica mis datos, sino que se la echa en su bolsillo que tiene en el pecho.

“No vamos a discutir, voy a hacer un video de constancia para para actuar ante las autoridades correspondientes. Allí ya empieza a alterarse, empieza a decir este abogado que sabe dónde apareció, que se las viene a dar de, bueno, allí empieza ya incluso se me se me acerca ya, ya empieza a sulfurarse que ahí en ese video yo le dije, “Guarde su distancia, por favor.” y me devuelve la cédula y no me la devuelve.

Entonces, empieza a generarse esa acción tensa porque yo vuelvo y reitero, se lo reitera a mi cliente. Por favor, muéstrame la orden de movilización, trae la supuesta orden de movilización y dice, “Acá está la orden.” Y veo y es la misma copia de oficio para IDTQ para el embargo, apenas para el embargo y no es la orden de inmovilización.

Cuando ya llega el compañero de él, un subintendente, me le acercó al subintendente yo ya tenía mi roce con el señor, pero obviamente defendiendo el derecho de mi cliente, jamás en ningún momento fui grosero. Y le dije al compañero de del señor, al subintendente, por favor, verifique, confirme que no hay orden de inmovilización.

La orden de inmovilización se debe registrar en Sijin Automotores o en tránsito municipal, que es el competente para hacer esta diligencia. Él va y se le acerca al intendente y le explica y él le da la orden, no, hágame la inmovilización, Entonces, me le acerco y yo, “Hombre, no sea terco, ya verifiqué.” Entonces, en ese momento le dije, “Verifique, no caiga en un proceso disciplinario, así como lo está haciendo su compañero.”

Amenaza

En ese momento fue que se me viene alterado y ahí es donde me amenaza. Fueron tres veces que me amenazó y me dice “usted me inicia un proceso disciplinario y yo lo pelo. Y siguieron los insultos, nuevamente le reiteré al señor, al subintendente, haga el procedimiento, yo voy a grabar, pero hombre, llame a la autoridad competente, llame a tránsito, ellos son los encargados. Si hay orden de movilización, ellos se llevan el vehículo, no hay discusión.

Yo estaba era hablado con el subintendente que estaba ahí sentado, estaba ejecutando la orden que le había dado el intendente, pero él tenía su duda, reporta tránsito. Cuando él hace eso, vuelve y se me acerca y me dice, “Usted me hace echar.” Porque yo nuevamente le dije que ahí que el procedimiento era ilegal y estaba incurriendo en unas faltas. Entonces, ahí se me acerca y vuelve y me amenaza “usted me hace echar y lo pelo”

No había orden de inmovilización

El abogado relató “Entonces yo seguía hablando con el subintendente, llama a tránsito, llega un agente de tránsito, verifica, lo reporta y dice, “No hay orden de inmovilización.” Entonces le dice, “Intendente, mi sargento, no hay orden de inmovilización, no podemos.”

El policía agresor impone comparendo al abogado

Diego León agregó “como él me tenía la cédula retenida, me dijo, pero le voy a hacer un comparendo para que aprenda, entonces, me hace un comparendo de policía, obviamente yo estoy en mi en mi uso en mi profesión, estoy defendiendo una unos derechos de un ciudadano que está siendo afectado. Y falsamente le pone en el comparendo que ya estoy solicitando ya la objeción del comparendo que dice que yo le falté al respeto y obviamente tengo todas las pruebas y los testigos suficientes para demostrar que en ningún momento le falté al respeto.

¿y usted ya interpuso alguna demanda contra el uniformado abogado?

Hoy martes instauraré las denuncias correspondientes, para poder allegar las pruebas, el video completo, además el comando de policía informa, pues a mí no me han llamado, pero informa que abrirá abriría el proceso disciplinario, efectivamente al sitio donde se sucedieron los hechos, recogieron todos los videos, recogieron la información, el comandante de policía oficiosamente abrió el proceso disciplinario.

Yo voy a coadyuvar obviamente con las pruebas que tengo y obviamente ampliar mi versión y ante la fiscalía porque estamos ante un abuso de autoridad ante un falso testimonio porque pues su para imponer comparando es está bajo unos argumentos falaces e igualmente este argumento falaz para el comparendo para tratar de hacer incurrir a una autoridad administrativa es fraude procesal, entonces son los delitos en los cuales yo pienso impetrar la denuncia.

Mensaje de apoyo a la Policía, pero no se puede tolerar estos comportamientos

Yo además de abogado, soy empresario, tengo dos empresas, estoy en el centro de la ciudad de Armenia, hago parte del grupo ciudadano de vigilancia, un programa que se desarrolla con la policía nacional, puedo dar fe que es una gran institución, tengo grandes amigos allí, no podemos generalizar esta situación de que efectivamente la policía y todos sus uniformados actúan de la misma manera, siempre ha sido un defensor enorme pues de la institución.

Esto es un caso totalmente aislado y yo llevo 22 años, pues 11 años como servidor judicial, yo vengo del Poder Judicial y 11 años que litigando y pues realmente uno sabe yo he tenido choques con autoridades administrativas y policías, pero de una manera jurídica, argumentativa, eso es gaje del oficio, pero realmente nunca me había pasado este tipo de situaciones que se salga de control, y tome estas proporciones, es la primera vez que me sucede.

Amenazas

Y obviamente tomé la decisión de denunciarlo y pues ante unas amenazas de muerte, porque es una amenaza de muerte para poner eso en conocimiento y algo me sucede, pues obviamente podemos tener como como un poquito de certeza de dónde puede llegar cualquier tipo de situación que va a atentar contra mi integridad.

Bajarle el tono a la agresión contra la Policía

Me preocupa mucho porque no quiero ser como como un elemento que se genere el odio, la idea es que sí bajémosle el tono, estamos viviendo una situación muy sensible, muy delicada en el país como para que esto se convierta en un detonante más de odios a las instituciones, no, tenemos que resguardarlas y obviamente creer en nuestra policía nacional. Eso sí, con toda certeza pues denunciar este tipo de hechos para que no vuelva a suceder.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta, fue claro en rechazar este tipo de comportamientos que no representa a la mayoría de los que hacen parte de la institución y por eso se inicia una investigación interna disciplinaria, resaltó que el policía involucrado solo llevaba un mes en el departamento.