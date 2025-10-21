Martes 21 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Hermoso atardecer en Armenia desde el piso 16 del edificio Primavera Life al norte de la ciudad. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los homicidios en el Quindío, en las últimas horas en el barrio Cantarito en el municipio de La Tebaida fue asesinado un mototaxista con arma de fuego

Los hechos se presentaron ayer lunes al mediodía donde la víctima fue identificada como Hoover Fonseca Loaiza de 73 años de edad que fue atacado por un hombre que era al parecer el pasajero de la víctima,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente las autoridades continúan las investigaciones por el homicidio del reconocido empresario de salud gerente de Soluciones Efectivas Carlos Eduardo Perdomo Ocampo ocurrido el pasado viernes en la vía club campestre y el aeropuerto El Edén.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez dijo que con la policía y fiscalía adelantan las investigaciones y manifestó que la víctima no tenía reporte de denuncias de amenazas contra su vida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 42% incrementaron los homicidios en Armenia, el tráfico de estupefacientes y las riñas son las principales causas de este flagelo.

Le puede interesar: Lunes 20 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En efecto a la fecha son 81 homicidios registrados en la ciudad y comparado con el año anterior se evidencia el aumento puesto que para la misma fecha se presentaban 57. Este fin de semana se registraron dos hechos precisamente en Armenia, uno en la vía hacia el aeropuerto El Edén y el otro en el barrio Génesis.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío aseguró que el incremento es preocupante puesto que son 24 homicidios más que en el mismo periodo del año anterior.

Fue claro que la tendencia en estos casos está relacionada con el tráfico de estupefacientes en cuanto a las dispuestas territoriales donde a través de la violencia buscan apoderarse de los sectores periféricos de la ciudad.

Destacó que el 90% de las personas que son asesinadas en el Quindío presentan antecedentes por el tema de tráfico de estupefacientes. Otra de las complejidades en el homicidio, señaló que tiene que ver con las riñas entre habitantes en situación de calle por eso han intensificado el plan operativo que permite la incautación de armas blancas y drogas.

En el departamento ya son 157 homicidios que se han registrado en lo que va del año.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Calcedonia en el norte del Valle del Cauca fue capturado alias “Barbado” o “Pedro Machete”, uno de los delincuentes más buscados del Quindío

La Policía Nacional en desarrollo de labores de investigación y mediante diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Caicedonia en el Valle del Cauca, hizo efectiva una orden judicial en contra de alias “Barbado” o “Pedro Machete”, ciudadano catalogado como actor criminal quien hacía parte del volante de los más buscados de esta jurisdicción.

Igualmente, alias “Barbado” o “Pedro Machete”, realizaba coordinaciones para la comisión de homicidios y la comercialización de estupefacientes, en La Tebaida y Armenia en el Quindío y Caicedonia y Sevilla en el Valle del Cauca

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta confirmó que el uniformado que se vio involucrado en un caso de amenaza contra un abogado en Armenia y que quedo grabado en videos de redes sociales fue retirado de la institución

Cabe recordar que el policía en un operativo de embargo de una moto le dijo al abogado “si usted me hace echar yo lo pelo” lo que generó gran indignación entre los ciudadanos, pero ya no hace parte de la institución.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Líderes comunales en Armenia evidencian que el hurto a personas y el consumo de estupefacientes son las principales problemáticas de inseguridad, autoridades sostienen que refuerzan los planes operativos

En las últimas horas se llevó a cabo una sesión descentralizada del Concejo Municipal sobre el tema de seguridad donde participaron los corporados, autoridades y ciudadanía.

El concejal ponente Juan Camilo Tabares reconoció la importancia de la sesión para conocer las inquietudes de los ciudadanos y las labores que realizan las autoridades donde considera se quedan cortas frente a las problemáticas. Manifestó que le preocupa el tema del consumo y también los habitantes de calle que generan los hurtos incrementando la percepción de inseguridad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hubo intervención de la comunidad en representación de sus líderes, precisamente Luz Mery Díaz edil de la comuna 1 de la ciudad dijo que se siente insegura porque son constantes los hurtos por eso solicitó mayor presencia de las autoridades. Aseguró que es alta la preocupación porque ha sido víctima de robos y el miedo es constante al salir a los diferentes barrios de la comuna.

Otro de los líderes comunales que participó del debate es Rodrigo Ocampo del barrio Puerto Espejo de la ciudad donde dijo que urgen medidas concretas por parte de las autoridades para hacerle frente al consumo de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que cada día implementan diferentes estrategias como Armenia más Segura, Plan Cazador, microcuadrantes, puestos de vigilancia y control que permiten contrarrestar las problemáticas de inseguridad.

Mencionó que también es clave el trabajo en los parques puesto que ciudadanos continúan en el consumo de estupefacientes y licor por lo que ya van 2.000 comparendos. Resaltó que con las requisas se ha generado la verificación de 1.624 personas, y en cuanto a las acciones de vigilancia y control han garantizado el cumplimiento de medidas legales y sanitarias en los establecimientos comerciales, con 15 operativos y 55 verificaciones realizadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia denuncian agresión por parte de malabaristas a un joven que no accedió a darles dinero, las autoridades intensifican los controles

Es recurrente evidenciar en semáforos de la ciudad a personas realizando diferentes actividades para luego solicitar dinero a conductores y transeúntes, sin embargo, la problemática se centra en que se tornan agresivos ante la negativa.

Precisamente ese fue el caso del hijo de una mujer que denunció que unos jóvenes que realizan malabares en el semáforo en intermediación de la carrera 13 de la ciudad, agredieron a su familiar por no brindarles 500 pesos.

Señaló que son residentes del sector y su hijo transitaba a pie con dirección a su hogar cuando estas personas le solicitaron dinero que les faltaba completar para el consumo de estupefacientes tornándose agresivos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que de la mano con los gestores de convivencia han establecido diferentes estrategias para afrontar la problemática. Evidenció que quienes se dedican a limpiar vidrios de vehículos en paraderos o realizar actividades como malabares han agredido a personas por eso están tomando las medidas en control con la Policía del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Preocupación en los líderes gremiales del Quindío por los efectos que pueda traer en muchos aspectos, pero en especial en la economía y en las exportaciones de productos agrícolas la crisis diplomática en Colombia y Estados Unidos por las recientes afirmaciones, declaraciones, y publicaciones de los presidentes Donald Trump de USA y Gustavo Petro de Colombia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Faber Buitrago, líder gremial cafetero del Quindío que expresó “Altamente preocupados nos encontramos los productores del sector agropecuario, pues no solo de café, sino también de aguacate, de flores, de frutas, porque Estados Unidos es uno de los principales mercados que tenemos para generar la actividad económica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Jhonatán Castellanos presidente de Asojuventud, Colombia hizo el análisis de los resultados de las elecciones de los consejos de juventud que se realizaron el domingo 19 de octubre en todo el país y que se caracterizaron por la baja participación, en el Quindío solo el 11.83% de los jóvenes habilitados salieron a votar

Jhonatan Castellanos presidente Asojuventud expresó “La verdad pues era una participación que se veía venir, no superó el 11% en el departamento del Quindío, no superó un poco más del 12% en la media nacional y eso nos lleva a una reflexión muy importante y es que está ocurriendo con esos espacios y si verdaderamente tienen la legitimidad que se espera dentro de las comunidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el puente Don Nicolás entre Armenia y Calarcá persiste la restricción de movilidad ante el riesgo de colapso que incrementa por las lluvias

Y es que es alto el riesgo por el deterioro del puente Don Nicolás ubicado sobre el río Quindío y que comunica a la ciudad de Armenia con el municipio de Calarcá.

En efecto el alcalde de la Villa del Cacique, Sebastián Ramos manifestó que están a la espera de la intervención por parte de la Gobernación Departamental puesto que al ser de segundo orden es de su competencia.

En cuanto a la restricción para la circulación de vehículos y de personas por la estructura, mencionó que la acción popular lo obliga evitar que se transite sobre la zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el firme compromiso de generar una segunda oportunidad a los jóvenes que enfrentan un proceso sancionatorio por parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, la Secretaría de Educación departamental se unió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF para la celebración de la Semana de la Justicia Juvenil y Restaurativa, a realizarse entre el 20 y el 26 de octubre con una agenda de diferentes actividades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el auditorio de Cofincafé de Armenia, se realizó la sesión ordinaria del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural – CONSEA Quindío.

El propósito de este encuentro, fue el de abordar temas, relacionados con la implementación de la Reforma Rural Integral en el Quindío por parte de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, igualmente la Sociedad de Activos Especiales –SAE, se refirió a la situación de los activos manejados por dicha entidad en este lugar y susceptibles de ser destinados para el desarrollo agrario en la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaría de Educación de Armenia reveló los mejores puntajes de las Pruebas Saber 2025 en lo correspondiente a las instituciones educativas del sector oficial de Armenia.

El estudiante Jholguer Santiago Enríquez de la institución educativa Teresita Montes ocupó el primer puesto con un puntaje de 476 puntos, el segundo puesto fue para la estudiante Alix Melisa Sepúlveda Gómez de la I.E. Ciudadela del Sur con 454 puntos, el tercer puesto se lo llevó Laura Sofía Ramírez Z. de la I.E. Santa Teresa de Jesús con 450 puntos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 700 instituciones inscritas en Armenia para participar del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, los animales también participarán del proceso

Mañana miércoles 22 de octubre a las 9 de la mañana se llevará a cabo una nueva jornada del Simulacro Nacional fortalecer con el objetivó de fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de la ciudad, Javier Vélez informó que se han superado las cifras de instituciones inscritas puesto que el año pasado fueron 589 y a la fecha van más de 700 lo que demuestra el compromiso para ser parte de este importante proceso.

Explicó que son habitualmente mascotas, animales de compañía que están a cargo de las diferentes instituciones por lo que están teniéndolos en cuenta promoviendo también los kits de emergencia como el agua, guacal y alimentación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), a través de su equipo de Gestión del Riesgo de Desastres y Rescate de Fauna, participó en la mesa de trabajo para la construcción del Plan Territorial de Manejo de Animales Silvestres en Situaciones de Emergencia, una herramienta clave para la atención oportuna y coordinada de estos casos en el departamento.

A través del convenio Interadministrativo entre EPA y la alcaldía de Armenia se iniciaron labores para la construcción del Colector DNS-001, Don Nicolás el cual hace referencia al primer tramo de esta infraestructura que permitirá avanzar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en la capital quindiana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Prosperidad Social inició este viernes (17 de octubre) la distribución de 311 toneladas de papa para 24.480 hogares en nueve municipios del país.

Esta es la primera entrega del programa Alimentos para la Vida, que beneficiará a 275.823 hogares de 80 municipios de Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Quindío y Valle del Cauca.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la llegada de la delegación asiática encabezada por el ministro consejero, Yasutaka Kogure, la agregada cultural y de prensa Megumi Matsueda y la artista internacional Mari Sano, la Universidad del Quindío como agencia de diplomacia pública dio a la Semana del Japón con el Foro Cooperación, Cultura y Sociedad Japonesa,

Durante su intervención en el conversatorio “Relaciones bilaterales Colombia–Japón”, el ministro consejero Yasutaka Kogure recordó los 117 años de relaciones bilaterales entre Japón y Colombia, resaltando apoyos en desminado humanitario, acuerdos comerciales y proyectos de innovación vinculados al café producido por mujeres en Génova, Quindío.

Y agregó “Es la primera vez que tenemos un acercamiento institucional con la Universidad del Quindío. Queremos fomentar el conocimiento mutuo y abrir más oportunidades de cooperación en agricultura, innovación y sostenibilidad, además de programas de becas disponibles desde la embajada”