Viernes 17 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Un mini Jeep Willys se robó el show en el reciente desfile del Yipao en Armenia Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este domingo 19 de octubre, son las elecciones de los consejos de juventud, en el departamento del Quindío se inscribieron 409 candidatos: 208 mujeres y 201 hombres,

A nivel nacional, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, participarán 45.183 candidatos, organizados en 9.009 listas conformadas por partidos, movimientos políticos, procesos organizativos y jóvenes independientes.

Daniela Valencia Roa, enlace municipal de Juventud de Armenia expresó ““La inscripción de 208 mujeres y 201 hombres en la región refleja la fuerza y el compromiso de nuestra juventud.

Desde la registraduría recordaron que este domingo pueden votar los jóvenes entre 14 y 28 años, Si es menos de 18 años, pueden votar en cualquiera de los puestos habilitados por la Registraduría y Si es mayor de 18 años, debes votar en el puesto donde tienes inscrita tu cédula.

Cabe recordar que para los jóvenes que depositen su voto tendrán beneficios como descuentos del 10 % en pasaporte, libreta militar, cédula y matrículas en universidades públicas.

El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó a EPS y al Gobierno Nacional pagar la cartera vencida a las IPS del departamento.

En efecto el Tribunal Administrativo del Quindío decretó la medida cautelar solicitada por la gobernación departamental ordenando a las entidades a nivel nacional como el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Salud y la Adres.

También a las EPS como Nueva EPS, Asmet Salud, Sanitas y SOS para que realicen en un plazo máximo de 30 días el pago efectivo de la cartera vencida con las IPS del departamento incluyendo a los gestores farmacéuticos y proveedores de servicios de salud.

La secretaria de representación Judicial y Defensa del departamento, Isabel Lezama informó que ante la declaratoria de la alerta roja hospitalaria desde la gobernación tomaron la bandera para promover una acción popular con solicitud de medida cautelar con el fin de superar la contingencia.

Dio a conocer que se concedió esa solicitud para pagar la cartera vencida con las IPS del departamento que asciende a 580 mil millones de pesos.

Advirtió que cada uno en sus pronunciamientos frente a la medida se tiraron las competencias relacionadas con el pago correspondiente y en virtud de eso se ordena garantizar el flujo de los recursos por eso estarán dispuestos a realizar las mesas de trabajo técnicas para establecer un seguimiento al cumplimiento de esta medida.

Gracias a la gestión liderada por el Hospital San Vicente de Paúl, bajo la dirección de la gerente Olga Patricia Jiménez Farkas, y el acompañamiento de la Alcaldía de Génova, en cabeza del alcalde Diego Fernando Sicua Galvis, el municipio de Génova recibió una ambulancia de Transporte Asistencial Básico (TAB), financiada por el Ministerio de Salud y Protección Social con una inversión cercana a los $277 millones de pesos.

Este vehículo, equipado con camilla de inmovilización espinal, desfibrilador, monitor y resucitador, fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorará la atención médica en el territorio.

habitantes, transeúntes y conductores llamaron la atención por el riesgo que representa un punto crítico en la vía que comunica a los municipios de Filandia y Quimbaya en el Quindío que amenaza con dejar sin carretera ese sector debido a que en el sector conocido como el paraíso se presenta hundimientos en el pavimento como consecuencia de daño del alcantarillado en la zona y por eso urgen de medidas

desde la Secretaría de Aguas Infraestructura manifestaron que vienen trabajando en sacar una consultoría, con el objeto de adelantar estudios y diseños para estabilización de puntos críticos en la vía Quimbaya, Paraíso, Filandia. esta vía es una vía secundaria que pertenece al departamento del Quindío. Con esta consultoría puede arrojar qué se necesita para poder hacer de mantenimiento.

Vanesa Rincón secretaria de infraestructura manifestó “Se establecieron tres puntos críticos en esa vía, En el punto uno hay daño en la cuneta, en el punto 2 es una zona inestable, se ha producido un movimiento y de formación del pavimento y en el punto 3 pérdida de banca”

En Armenia inician el proceso de traslado de la secretaría de tránsito a la plaza minorista

Recordemos que desde hace varios años se plantea la alternativa de recuperar la plaza minorista trasladando la secretaría que actualmente está ubicada en el sector de la antigua estación del ferrocarril de la ciudad, sin embargo, por diferentes procesos no se ha hecho efectivo dicho proyecto.

A pesar de lo anterior, el secretario de Tránsito de la capital quindiana Daniel Jaime Castaño confirmó que ya empezaron la ejecución del traslado donde ya están adecuando el archivo y cuentan con la estantería dispuesta para tal fin.

Indicó que aspiran esta semana inician el traslado del archivo físico de los expedientes de los vehículos matriculados en la ciudad y en tres semanas esperan iniciar actividades del área administrativa.

Explicó que en cuanto a la atención al usuario debe tener la habilitación por parte del ministerio de transporte para que se cumplan las condiciones de seguridad y también en materia de tecnología.

Proyecto para crear la secretaría de tránsito y una empresa de economía mixta en Montenegro a la espera de la aprobación en el Concejo

El alcalde del municipio, Gustavo Pava reconoció que el proyecto planteado ha generado diferentes reacciones y polémicas, pero considera es clave crear la secretaría de tránsito por lo que solicitaron al Concejo la autorización y también una empresa de economía mixta donde tendrán el 51% y el 49% lo tendrá el privado.

Fue claro que todos deben aportar por eso desde la administración dispondrán un secretario y los agentes ya en cuanto a la articulación tecnológica, los carros y la oficina deberá ponerlo el privado.

Destacó que deben esperar a que pase en debate del Concejo para que sea una realidad y reconoció que el proyecto trae sonidos porque dejará de pagar al público que hace lo mismo que un privado.

Advirtió que actualmente el instituto departamental de tránsito IDTQ no regresa ni un solo peso al municipio por lo que antes de be establecer convenios para que cumpla con sus funciones. En cuanto al ambiente en el Concejo, dijo que citó a 20 días para evitar especulaciones porque en la época electoral aprovechan para crear discurso.

En Montenegro las autoridades resaltan la reducción significativa de homicidios gracias a la instalación de las torres con cámaras de seguridad, en Quimbaya refuerzan las acciones con Policía y Ejército

Una de las problemáticas con mayor incidencia en los municipios de Montenegro y Quimbaya son los homicidios lo que impacta directamente en la seguridad por eso las autoridades establecen diferentes estrategias.

En primera instancia, el secretario de Gobierno de Montenegro Mauricio Cárdenas se pronunció sobre la efectividad que ha generado la instalación de las torres ya que el delito de mayor impacto que es el homicidio ha disminuido notablemente.

Explicó que desde el mes de julio se presentó el último caso de muerte por sicariato y coincide con la instalación de dichas torres lo que demuestra la importancia de la estrategia para fortalecer la seguridad

Por su parte, el alcalde del municipio de Quimbaya Juan Manuel Rodríguez reconoció que la complejidad se ha presentado con el tráfico de estupefacientes que deriva en hechos de homicidio.

Ante esta situación manifestó que trabajan de manera articulada con las autoridades para reforzar la presencia institucional y prevenir este tipo de delitos. Sostuvo que también trabajan de la mano con tránsito para intensificar los planes de regulación sobre todo las motocicletas que son los vehículos más utilizados en homicidios.

En la mañana de ayer jueves el Gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya, en mesa técnica con el director de Seguimiento Regional de la Contraloría General de la República, Giovanny Rojas Sánchez y el Fondo Nacional para el Turismo -FONTUR- realizaron seguimiento a la ejecución de las construcciones para los Recintos Gastronómicos que se tienen proyectados para los municipios de Montenegro y Quimbaya.

Cabe resaltar que estos proyectos se encuentran suspendidos desde el año 2023 y son fundamentales para la economía y el bienestar de los quindianos.

El concejal Christian Fernández del partido liberal fue elegido presidente del Concejo de Armenia para el año 2026

En las instalaciones del Concejo de Armenia se llevó a cabo la elección de la mesa directiva para el año 2026. Con 17 votos a favor quedó designado como presidente el concejal Christian Fernández, como primer vicepresidente Jonatan Rojo del pacto histórico y segundo vicepresidente Álvaro Jiménez del partido conservador.

Expertos mundiales en inteligencia artificial reunido en Armenia alertaron porque en las elecciones que se avecina en Colombia, la inteligencia artificial será utilizada como un arma para crear noticias falsas de los candidatos, las campañas y las propuestas

Con el propósito de optimizar el sistema de acueducto, Empresas Públicas de Armenia, EPA ha implementado tres sistemas de controles dinámicos de presión, lo cual permite entregar el agua potable de acuerdo con las necesidades de los usuarios ahorrando hasta 15.300 metros cúbicos del recurso hídrico al mes en el proceso de distribución.

La Junta Departamental de Educación – JUDE aprobó modificaciones en el calendario escolar del 2026. La decisión obtuvo la mayoría de los votos de los miembros de este órgano consultivo en la reunión efectuada este jueves 16 de octubre en el Centro Administrativo Departamental.

Tatiana Hernández Mejía, secretaria de Educación, explicó que el calendario del año entrante “quedó definido con una fecha de inicio del 12 de enero, otorgándole a los docentes dos semanas para las labores de planeación; posteriormente, el 26 de enero, iniciaremos clase con los estudiantes, a lo largo de 40 semanas lectivas. Tendremos 5 semanas de desarrollo institucional y el receso escolar, que variará aumentando el tiempo de descanso a mitad de año, y la posibilidad de un tiempo más largo finalizando la vigencia”.

Con la visión de fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas del sector productivo y de servicios del Quindío y sus alrededores, la Universidad Alexander von Humboldt presentó su especialización en Gerencia Estratégica de las Operaciones.Este nuevo posgrado, ofrece una formación integral orientada hacia la eficiencia organizacional, respondiendo a los retos actuales del mercado colombiano, con enfoque en la planificación, optimización y toma de decisiones en áreas operativas.

Hasta el próximo 11 de noviembre, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Territorial Quindío y Risaralda, tendrá abiertas sus inscripciones para la carrera de Administración Pública Territorial (APT) y la Especialización en Proyectos de Desarrollo.

Negocios Verdes alcanzaron ventas superiores a $13 millones en la Feria de Artesanía y Folclor

En el marco de las fiestas de Armenia, la tradicional Exposición Artesanía y Folclor —en su versión número 54— reunió a cientos de visitantes en el Centro de Convenciones de Armenia y contó con la participación de 180 expositores locales, nacionales e internacionales.

Laura Maya, profesional especializada de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ indicó “La Corporación apoyó a 10 unidades productivas, que presentaron productos innovadores hechos a partir de la transformación de neumáticos y de fibras y semillas que rescatan saberes ancestrales. Nos enorgullece ver cómo estos emprendimientos generan resultados económicos y beneficios ambientales”

En noticias culturales, desde hoy 17 de octubre y hasta el 17 de noviembre en Sala Roberto Henao Buriticá ubicada en el primer piso del edificio de la gobernación del Quindío en Armenia esta abierta la exposición del Salón Departamental de Artistas Quindianos 2025 denominada “disruptivo - Nexus: IA/ arte / humano / naturaleza en flujo” donde estarán 27 artistas en escena con arte e Inteligencia artificial.

Víctima de un paro cardiorrespiratorio murió en la madrugada de hoy viernes 17 de octubre en un hospital de Armenia el periodista Jhonny Rico Osorio.

El comunicador desde hace tres meses venía sufriendo de varios quebrantos de salud que fueron deteriorando su condición y en la madrugada de hoy cuando era atendido en el centro asistencial sufrió un infarto que terminó con su vida.

Jhonny Rico Osorio era comunicador de la Universidad Javeriana, trabajó más de 10 años en la jefatura de comunicaciones de la universidad del Quindío donde también se desempeño como docente en el programa de comunicación social - periodismo.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario a su familia y al gremio periodístico de Armenia y el Quindío, paz en su tumba.

En deportes, El Deportes Quindío le ganó 2 a 1 a Tigres en la fecha 14 del Torneo Dimayor de la B, y mantiene opciones de clasificar entre los ocho primeros del campeonato, el próximo partido del Deportes Quindío será el 19 de octubre de visitante ante Orsomarso

De otro lado mañana sábado 18 de octubre a las 7y30 de la noche en el coliseo de Circasia se jugará el partido de vuelta de la final de la liga femenina de fútbol de salón entre las chicas de Caciques del Quindío y Cristancho de Santander

Cabe recordar que las chicas de caciques ganaron el primer partido de visitante 4 a 3 y con un empate se coronarán campeonas de la liga nacional femenina de fútbol de salón, el ingreso mañana al coliseo del municipio de Circasia será gratuito.