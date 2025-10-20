Lunes 20 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con normalidad y baja participación se llevaron a cabo las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud en Armenia y el Quindío

El potencial electoral era de 120.000 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad que votarían por quienes los representarían ante las autoridades territoriales, pero solo lo hicieron 14.309 jóvenes acudieron a las urnas, es decir solo el 11.83% es decir una abstención del 88.7%.

En diferentes puntos de votación como el colegio Inem, el CASD sede Santa Eufrasia y el Rufino Centro de Armenia se evidenció la poca asistencia de los jóvenes y los consultados por Caracol Radio le atribuyeron la falta de socialización a ese panorama.

Precisamente los votantes dieron a conocer que faltó información sobre la jornada y que conocieron de la misma por otros amigos o al indagar en las redes sociales.

El registrador delegado en el departamento del Quindío, Carlos Eduardo Gallego informó que después de haber realizado el 100% del preconteo en cada una de las 221 mesas de votación instaladas en los 94 puestos en el departamento, el consolidado de votación arrojó qué 14.309 jóvenes acudieron a las urnas.

Fue claro que desde la Registraduría han cumplido por eso y dijo que solo resta confirmar los resultados en los escrutinios que tendrán lugar en la delegación.

Por su parte, la personera de la ciudad, Juliana Victoria Ríos destacó la transparencia de la jornada donde desde el ministerio público estuvieron muy atentos al desarrollo del proceso en cada uno de los 49 puestos de votación en el municipio.

Lamentó la poca participación de los jóvenes en este espacio democrático puesto que había puntos con dos o tres mesas e incluso uno con 21 mesas de votación, los puestos que más reportaron votos llegan casi a los 300.

Considera muy lamentable el panorama porque era una jornada para elegir a los consejos municipales de juventud que son fundamentales para hacer seguimiento y garantizar la ejecución de las políticas públicas que benefician a los jóvenes.

Es importante mencionar que los escrutinios inician hoy 20 de octubre y a partir de mañana martes realizarán la consolidación departamental para conocer los resultados como tal el miércoles.

En noticias judiciales, Dos homicidios se registraron el fin de semana en el departamento del Quindío en los municipios de La Tebaida y Armenia.

El primer caso se registró el viernes 17 de octubre en donde ciudadanos alertaron sobre disparos que realizaron delincuentes desde una motocicleta hacia un vehículo particular en la vía que del Club Campestre conecta con el aeropuerto El Edén de Armenia

Las autoridades dieron a conocer que la víctima al intentar huir del ataque sicarial perdió el control del vehículo saliéndose de la vía hacia zona boscosa.

Desde la Policía del Quindío señalan que una vez llegaron los uniformados al lugar encontraron a un hombre que fue identificado como Carlos Eduardo Perdomo Ocampo, quien presentaba varios impactos con arma de fuego.

La víctima registraba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de lesiones culposas en hechos presentados en 2023, además era el gerente de la empresa Soluciones Efectivas que prestaba servicios en temas de contratación laboral de personal de salud en clínicas y hospitales.

El otro homicidio se registró en el barrio Génesis al sur de Armenia donde fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Jaiver Fabián Masmela Betancourt de 28 años de edad, que murió en un hospital de la ciudad luego de ser víctima del ataque sicarial en la noche del sábado 18 de octubre.

Esta persona se desplazaba en una motocicleta el día de ayer por la glorieta del barrio Génesis, cuando fue agredido por hombres quienes sin mediar palabra le ocasionan las heridas y emprenden la huida, siendo trasladado inicialmente hasta el Hospital del Sur donde recibió atención médica.

Esta persona registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de acceso carnal violento, violencia intrafamiliar y lesiones culposas.

Precisamente con el propósito de escuchar a la comunidad y buscar soluciones conjuntas frente al creciente problema de inseguridad que afecta a distintos sectores de la ciudad, el Concejo Municipal de Armenia realizará un debate descentralizado hoy lunes 20 de octubre a las 9:00 a. m. en la Plaza de la Quindianidad, ubicada en el Centro Administrativo Municipal, CAM.

Tras dos años de proceso judicial, homicida de taxista en Armenia fue condenado a 37 años y seis meses de prisión

Recordemos que el caso se registró en septiembre del año 2023 cuando Miguel Marino Plaza Castañeda, el conductor de un taxi fue herido de gravedad con arma blanca en medio de un caso de hurto.

En la tarde del viernes 17 de octubre se llevó a cabo una nueva audiencia donde el juzgado sexto penal del circuito con función de conocimiento de Armenia dictó sentencia condenatoria en contra de Cristian Camilo Agudelo Torres por los delitos de tentativa de homicidio en concurso con homicidio agravado y hurto calificado y agravado quien actualmente se encuentra recluido en la clínica El Prado de la ciudad.

El juez dio a conocer el modus operandi de Cristian Camilo puesto que también protagonizó otro hecho de ataque con arma blanca a un taxista que logró salvarse y posteriormente declaró en su contra en medio del proceso judicial.

Asimismo, destacó el testimonio de una trabajadora sexual quien identificó al acusado de confesarle el crimen contra un taxista de la ciudad. El Juez señaló que, aunque el dictamen pericial de medicina legal del 7 de marzo de 2025 acreditó un cuadro clínico que comprometía su comprensión a la realidad al momento de la evaluación, no estableció que dicha afectación existiera en el hecho registrado en el mes de septiembre del año 2023.

Explicó que se ordenará al Inpec disponga el traslado inmediato a una unidad de salud mental o un anexo psiquiátrico de la entidad donde la pena de prisión de 37 años y seis meses se cumplirá bajo custodia del Inpec.

Por su parte Fabián Plaza, el hijo del taxista asesinado agradeció a la Fiscalía por la labor tan rigurosa que establecieron en medio del proceso judicial que permitió pruebas sólidas para llegar a la sentencia condenatoria.

También elevó un agradecimiento a los medios de comunicación que ha acompañado a su familia en estos dos años de un proceso tan difícil porque en cada audiencia se revivían los hechos.

Aseguró que nada le devolverá a su familiar, pero están tranquilos como familia porque la lucha fue constante para que el caso no quedará en la impunidad.

Golpe al narcotráfico en el Quindío, el Ejército incautó 100 kilos de marihuana en la vía La Línea

Las tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 5 de la Octava Brigada del Ejército en articulación con la Policía de carreteras del Quindío incautaron 91 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular sobre la ruta Valle del Cauca-Ibagué-Bogotá, a la altura del municipio de Calarcá en el departamento.

Al respecto el teniente coronel Franklin Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.°5 informó que mediante el registro que se llevó a cabo en un puesto de control sobre la vía La Línea fueron hallados 29 paquetes ocultos dentro del vehículo con la sustancia ilícita.

Mencionó que el valor del estupefaciente asciende a 130 millones de pesos en el mercado ilegal y al parecer pertenecería a grupos delincuenciales organizados dedicados al narcotráfico y tendría como destino la ciudad de Ibagué, Tolima.

Un adulto mayor fue capturado en el Quindío por generar lesiones y dejar a un perro amarrado con un lazo a la intemperie

El caso se presentó en la vereda La Coqueta del municipio de Génova donde un hombre de 77 años de edad fue capturado por agresión a un animal en aplicación a los nuevos parámetros de la Ley Ángel.

El secretario de agricultura y ambiente del municipio, Oscar Salcedo informó que recibieron quejas de ciudadanos sobre un caso de maltrato por lo que establecieron el protocolo que consistió en la visita al lugar para adelantar el procedimiento correspondiente.

Explicó que lograron evidenciar a un canino con signos de desnutrición, maltrato donde lo tenían amarrado al sol y al agua sin brindarle las garantías de bienestar.

En cuanto a los casos de maltrato en este municipio cordillerano, reconoció que han evidenciado un incremento porque semanalmente reciben entre dos a tres denuncias por eso han establecido campañas de socialización de la ley ángel para disminuir este tipo de casos.

Como María Ester Loaiza de Durango de 68 años de edad fue identificada la mujer que murió luego de ser atropellada por una motocicleta el pasado viernes en el municipio de Circasia

1.500 millones de pesos será la inversión para implementar Biomig que es el sistema biométrico de migración en el aeropuerto internacional el Edén de Armenia

El objetivo del sistema es identificar y agilizar el ingreso y salida de los viajeros para estar a la vanguardia de aeropuertos de grandes ciudades como Cartagena, Pereira y Bogotá.

El director del comité intergremial del departamento, Juan David Pachón sostuvo que todo lo que sea equipamiento para el aeropuerto es importante porque fortalece la dinámica y competitividad. Fue claro que esta herramienta lo que permitirá será disminuir los tiempos de espera y las largas filas que era una de las constantes quejas de los usuarios.

Explicó respecto al funcionamiento del sistema que las personas se acercan con una información en específico y el equipo toma una foto de los ojos y automáticamente podrá continuar acortando así los tiempos.

En Armenia intensifican las labores de intervención a los árboles para evitar emergencias por caídas en medio de las lluvias

Debido al incremento de las lluvias en la ciudad las autoridades intensifican las labores puesto que una de las mayores emergencias está relacionada con la caída de los árboles.

El director del departamento administrativo de planeación de la ciudad, Diego Fernando Ramírez reconoció que las lluvias cada vez son más fuertes y frecuentes por lo que realizan la intervención correspondiente con la cuadrilla.

Señaló que llevan a cabo un diagnóstico fitosanitario de todas las especies que están en el municipio de acuerdo con las peticiones que realiza la comunidad y a partir de eso evalúan los riesgos. Ante lo anterior, manifestó que sí es necesario realizan una poda de formación o si identifican que la especie cumplió su ciclo optan por la tala.

Aclaro que cuando talan un árbol realizan una compensación con un relevo florístico para irse adaptando así a las condiciones del cambio climático. Destacó que a la fecha ya van 400 intervenciones de árboles en toda la ciudad y también vienen trabajando con los guaduales urbanos que generan un riesgo latente en las zonas traseras de los barrios.

El alcalde de Montenegro sostuvo que no hay doble facturación en el servicio de aseo y que la superintendencia de servicios públicos debe solucionar a quien le pertenecen los usuarios

Recordemos que toda una polémica se ha generado por la llegada de la empresa Área Limpia al municipio ante la confrontación con quien lideraba el proceso Urbaser.

El alcalde de la localidad, Gustavo Pava reconoció que todavía están en discordia con Urbaser incluso con demandas en el tribunal para lograr liquidar la empresa de Montenegro. Mencionó que la doble facturación no se ha vuelto a presentar y actualmente existe un debate jurídico donde la superintendencia debe solucionar de quien son los usuarios. Aseguró que las concesiones viejas en esta época ya no funcionan entonces tiene que generarse la libre competencia.

En Armenia refuerzan la campaña viaje seguro donde promueven el transporte formal desde los establecimientos nocturnos

La directora de Asobares en el Quindío, Natalia Gutiérrez dijo que proyectan implementar otras estrategias como descuentos en tarifas ya que han contado con el apoyo de los gerentes de las empresas de los taxis.

Fue clara que la idea es fomentar la seguridad y el transporte formal a quienes disfrutan de los establecimientos nocturnos y por ende del consumo de bebidas embriagantes. Fue clara que los establecimientos están abanderados del proceso y recomiendan el taxi seguro, pero está segura de que con lo que plantean a futuro la receptividad será mucho mayor.

Con un promedio departamental de 274.7 puntos, las Instituciones Educativas de los municipios no certificados en educación registraron una mejora en su puntaje general en los más recientes Pruebas Saber 11;

Los resultados arrojados muestran un incremento de 4 puntos con relación al promedio de la vigencia 2024. En este balance destacan en los cinco primeros lugares el Tecnológico de Calarcá, con un promedio de 333 puntos; la Jhon F. Kennedy, de Calarcá, con 315; la Henry Marín Granada, de Circasia, con 308; la Santa María Goretti, de Montenegro, con 288; y la Román María Valencia, de Calarcá, con 283.

El Concejo Municipal de Armenia respaldó, en segundo debate, el proyecto de acuerdo que modifica el presupuesto general del municipio y de sus entidades descentralizadas —Imdera y la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia— para la vigencia fiscal 2025.

El acuerdo contempla una adición al Presupuesto General del Municipio por $19.357 millones, destinados a financiar programas y proyectos estratégicos.

La CRQ hizo parte de la publicación “Una Salud en contra de la Extinción de la Danta de Montaña en los Andes Centrales”, un ejercicio colaborativo entre instituciones públicas, privadas y académicas orientado a la protección de esta especie en peligro de extinción en nuestros Andes.

En el marco de esta problemática y entendiendo la necesidad de unir esfuerzos para la conservación de esta especie, la CRQ inició en 2025 la ejecución del Plan de Manejo de la Danta de Montaña. Dentro de sus acciones se adelanta el monitoreo de la especie en los municipios de Salento y Filandia, con el objetivo de identificar individuos presentes y evaluar posibles afectaciones.

Como parte de este trabajo, se instalaron cámaras trampa en zonas estratégicas de alta montaña, logrando un importante registro para el departamento del Quindío: 15 individuos identificados, de los cuales 3 presentan rasgos de infección en áreas cercanas al límite con el departamento de Risaralda.

Campaña Dignidad Mayor: Prosperidad Social ha inscrito 17.358 personas mayores en el Quindío

Con éxito se desarrolló la primera jornada del Festival Montenegro Ancestral, Turístico y cafetero, una alianza entre la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío y la Junta de comerciantes de Montenegro con el Apoyo de la Alcaldía donde premiaron a los mejores fiambres y los mejores baristas en preparación de café-

En deportes, Las Chicas de Caciques del Quindío se coronaron por segunda vez en la historia como campeonas de la Liga Nacional de Fútbol de Salón Femenina al derrotar en la final a Cristancho de Santander en el coliseo de Circasia por marcador de 4 a 1 y 8 a 4 en la seria global para alcanzar el título luego de tres finales perdidas

Además, el equipo de Caciques recibió dos premios más, la valla menos vencida del campeonato y la goleadora con Yurani Marín al lograr siete goles, la Federación de Futbol de Salón le entrego 20 millones de pesos a las Chicas de Caciques del Quindío por lograr el título.

Así mismo el equipo masculino de Caciques logró una gran victoria de visitante en el partido de ida de los cuartos de final de la liga nacional de futbol de salón al derrotar 7 a 4 A Zipaquirá en Cundinamarca, el partido de vuelta será el próximo sábado en el coliseo del café en Armenia.

En futbol también hay buenas noticias, porque el Deportes Quindío le ganó 3 a 2 a Orsomarso de visitante en la penúltima fecha del Torneo Dimayor de la B y parcialmente ingresó al grupo de los 8 a falta de una fecha, el próximo partido del Deportes Quindío será contra Real Cartagena en el estadio Centenario de Armenia en día y hora por confirmar.