🔴EN VIVO | Arsenal vs. Atlético Madrid por fecha 3 de Champions League: siga acá el partidazo

<b>¡Vuelven las emociones de los partidos de la Champions!</b> A partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia) se disputarán cinco partidos de manera simultánea, correspondientes a la fecha 3 de la UEFA Champions League. Entre ellos, se destaca el duelo entre el Arsenal y Atlético de Madrid que se jugará en el estadio Emirates Stadium de la ciudad de Londres, Inglaterra. Parcialmente,<b> el equipo inglés se sitúa en la quinta casilla con 6 puntos </b>al conseguir dos victorias frente a Olympiacos (2-0) y Athletic (2-0), mientras que <b>el conjunto español se ubica en el puesto 12 con 3 unidades</b>, tras perder con Liverpool (3-2) y golear a Frankfurt (5-0).