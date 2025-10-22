Video: Golazo de Luis Díaz en goleada del Bayern Múnich en Liga de Campeones

Luis Díaz se reportó con un golazo en la victoria parcial del Bayern Múnich 3-0 sobre el Club Brujas, por la tercera fecha de la fase regular de la Liga de Campeones. El colombiano anotó su primer tanto con el club en el certamen continental.

A los 34 minutos, Lucho se asoció con Konrad Laimer, ingresó al área y remató con fortaleza de pierna derecha, estrellando el balón en el travesaño antes de ingresar al fondo de la red, venciendo al portero belga Nordin Jackers.

MEDIA HORA DE JUEGO, TRES GOLES: ¡LUCHO DÍAZ Y UN MISIL DIRECTO PARA EL 3-0 DE BAYERN VS. BRUJAS!



Este es el séptimo tanto de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la presente temporada y el primero en la presente edición de la Liga de Campeones. Los otros tantos que ha marcado son cinco por Bundesliga y uno por la Supercopa de Alemania. El guajiro también ha aportado cuatro asistencias.

Noticia en desarrollo...