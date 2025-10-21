Liga colombiana, la que más tarjetas rojas muestra por partido en el mundo: Contundente dato

El segundo semestre del año ha generado mucha controversia y ha sido cuestión de polémica el hecho de la cantidad de tarjetas rojas que se han mostrado por partido. El Observatorio del Fútbol, que se dedica a hacer investigaciones con datos estadísticos sobre el fútbol mundial, precisó que la Liga colombiana es la que más expulsiones tiene por partido.

El CIES, en colaboración con Impect, compañía de análisis de datos, publicó en su cuenta de X el estudio llamado: “Las ligas más duras según tarjetas rojas concedidas por partido”.

En ella, la colombiana figura en el primer puesto con un promedio de 0.40 por juego, lo que se traduce en casi una (0.80) por dos partidos disputados. Sin embargo, los datos fueron tenidos en cuenta partiendo del semestre anterior y 190 partidos jugados nada más.

En el segundo lugar figura la Liga de Perú, con un promedio de 0.38 por partido, y cierra el podio sudamericano la Liga de Chile con 0.36. La primera liga europea que aparece es la segunda división de Portugal con 0.35. Ningún campeonato de las grandes del Viejo Continente figura en este escalafón.

Por su parte, en el listado de las “más justas” y que menos rojas muestra por partido figura en primer lugar la de Japón con un promedio de 0.06. La Premier League de Inglaterra aparece en el puesto 7 con 0.012.

¿Cuántas expulsiones van en el segundo semestre de la Liga colombiana?

Antes del partido entre Millonarios y Bucaramanga por la fecha 16 del campeonato Clausura, pactado para el martes 21 de octubre, figuran 93 expulsiones en 159 encuentros. Esto deja un promedio de 0.58 por partido.

El equipo que más expulsiones ha recibido es La Equidad, con 11, siendo la del juego ante Deportes Tolima la última. Dos juegos han terminado con 4 expulsados: el Medellín (3) vs. Envigado (1) y La Equidad (2) vs. Deportivo Pasto (2).

Equipos con más expulsiones en el Torneo Clausura 2025

La Equidad - 11 rojas

Envigado - 7

Unión Magdalena - 7

Bucaramanga - 7

Pereira - 6

Nacional - 5

Llaneros - 5

Junior - 5

Pasto - 5

Santa Fe - 5

Fortaleza - 4

Millonarios - 4

Medellín - 4

Cali - 4

Chicó - 4

Águilas - 3

América - 3

Alianza - 3

Tolima - 2

Once Caldas - 2

Datos tomados de Opta