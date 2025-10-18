Tabla del descenso 2025: Así quedó Cali luego de la victoria de Unión Magdalena sobre Envigado

La tabla del descenso está parcialmente definida. Envigado ya perdió la categoría, mientras que Unión Magdalena y Boyacá Chicó luchan por salir de la asfixia y permanecer en la máxima categoría, aunque uno de los dos se despedirá.

Justamente Unión Magdalena y Envigado se enfrentaron en el Sierra Nevada de Santa Marta y el triunfo se lo llevó el conjunto samario por 3-1. La victoria es un aliciente, pero el equipo la tiene cuesta arriba de cara a poder salvarse.

Magdalena no depende de sí mismo, pues también debe esperar por resultados favorables (derrotas) de Boyacá Chicó. Unión, en caso de haber perdido o empatado con Envigado, hubiera descendido de manera automática y ahora deberá sumar 10 de los 12 puntos restantes y que Chicó no sume más de 6 unidades en los cuatro duelos que le quedan.

Unión 3-1 Envigado

El equipo samario se impuso con contundencia gracias a los goles de Cristian Iguarán (20′), Jannenson Sarmiento (51′) y Ricardo Márquez (75′). Por su parte, el equipo antioqueño descontó mediante Luis Díaz al minuto 78.

Así, Unión sigue último de la tabla del descenso con un promedio de 0.81 y en la tabla regular del Torneo Clausura marcha en el puesto 14 con 18 unidades.

Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe

Un empate que le sirve al cuadro Ajedrezado en su aspiración de mantener la categoría. Deberá seguir sumando puntos si quiere seguir haciendo parte de la máxima categoría, con un Unión Magdalena que se lleva toda la presión de la necesidad de ganar casi que todo lo que le retsa.

Así quedó la tabla de posiciones del descenso 2025

Pos Equipo Promedio 20 Unión Magdalena 0,81 19 Envigado 0,84 18 Boyacá Chicó 1,01 17 La Equidad 1,13 16 Deportivo Cali 1,18 15 Llaneros 1,20

Otros partidos con equipos comprometidos con el descenso

Sábado 18 de octubre

- Águilas vs. Alianza

- Deportivo Cali vs. América

Domingo 19 de octubre

- Llaneros vs. Once Caldas