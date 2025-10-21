Tabla de goleadores de la Liga colombiana: Así va la lucha por el Botín de Oro en el Clausura 2025

La Liga colombiana va llegando a su desenlace en el todos contra todos con una apasionante definición en búsqueda de encontrar a los ocho clasificados, aunque hay unos equipos que ya tienen más de un pie adentro, como el caso de Independiente Medellín, Bucaramanga o Junior.

Le puede interesar: Tabla de posiciones Liga colombiana: Así quedó tras empate entre Santa Fe y Medellín

Del mismo modo, a nivel individual se juegan otros campeonatos. Uno de esos, y quizá el más importante, el de la disputa por el botín de oro, que se le entrega al máximo goleador del semestre.

En el Apertura 2025, en el que Santa Fe terminó como campeón, el artillero fue Hugo Rodallega, quien marcó 16 goles en 26 partidos jugados. Le siguió Dayro Moreno con 11 y Gonzalo Lencina con 10.

Así va la lucha por ser el máximo goleador del Torneo Clausura

Tras 16 fechas disputadas y con un Medellín que se postula como el más destacado del certamen, el conjunto Poderoso también cuenta con el goleador: el argentino Francisco Fydriszewski, quien ha hecho 9 goles en 14 partidos jugados, de los cuales 2 han sido de penal.

Lea también: Tabla reclasificación 2025: Cupos a Libertadores y Sudamericana con empate entre Medellín y Santa Fe

El más reciente lo convirtió ante Santa Fe en el duelo que estaba aplazado por la fecha 14. El Polaco, como se le conoce, y quien en su primer semestre con el equipo antioqueño poco brilló, le ha marcado a Envigado (2), Pasto (2), La Equidad, Cali, Once Caldas y Fortaleza. En Copa Colombia cuenta con 5, lo que confirma su gran momento con un total de 14 anotaciones.

Jefry Zapata (Once Caldas), Jannenson Sarmiento y Ricardo Márquez (ambos de Unión Magdalena), están igualados en la quinta colocación.

Más abajo en la tabla de artilleros de la Liga colombiana aparece Carlos Alberto Lucumí, de Alianza, con 8 goles en 12 partidos disputados. Luciano Pons, de Atlético Bucaramanga, cuenta con las mismas 8 anotaciones en 14 juegos y Yoshan Valois, de Pasto, tiene los mismos 8 tantos.