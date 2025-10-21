Lacouture: “el TLC sigue vigente a la espera de la decisión de la Corte de EE. UU.”

María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-americana, AmCham, abordó en 6AM de Caracol Radio la situación de los aranceles y la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos. Explicó que aún no hay una definición clara por parte del gobierno estadounidense sobre los aranceles, y que solo el presidente Donald Trump tiene el poder de determinarlos.

Respecto a la afirmación del presidente Gustavo Petro de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) está suspendido de facto por decisión unilateral de Estados Unidos, Lacouture aclaró que, legalmente, no existe una acción de suspensión en el acuerdo comercial.

