Miembro del Comité de Relaciones Exteriores de EE.UU. sale en defensa de Colombia: “amenazas miopes”

La senadora Jeanne Shaheen, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, califica las amenazas del presidente Donald Trump contra el gobierno de Colombia como “miopes y contraproducentes”.

La congresista demócrata emitió un comunicado, que fue publicado en la cuenta oficial de X del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en el que explica que “la gran mayoría de la asistencia de Estados Unidos a Colombia se destina a combatir a los narcotraficantes y los delincuentes transnacionales”.

Le puede interesar: Más aranceles a Colombia quebrarían a empresarios y empujarían a campesinos al narcotráfico: WOLA

Resalta que la ayuda se usa “incluso fortaleciendo las extradiciones y el intercambio de inteligencia, apoyando el sistema de justicia penal de Colombia y garantizando que los socios colombianos tengan la capacitación y el equipo necesarios para contrarrestar eficazmente a estos actores”.

Ante eso, asegura que recortar esa financiación “solo debilitaría la capacidad de Estados Unidos para proteger su fronteras de las drogas letales y la delincuencia”.

“Si bien comparto las preocupaciones sobre las dificultades del gobierno de Petro para frenar la producción de cocaína, detener la ayuda para contrarrestar el narcotráfico es contraproducente”, resaltó Shaheen.

Lea también: Presidente Petro confirma reunión clave con John McNamara para abordar crisis diplomática con EEUU

En teoría, la asignación de fondos internacionales de parte de EE.UU. depende del Congreso, sin embargo, el presidente estadounidense ha pasado por encima del conducto regular en varias de las decisiones que ha tomado desde que regresó a la Casa Blanca.