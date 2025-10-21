Horóscopo del profesor Salomón HOY 21 de octubre: Virgo debe tener cuidado con los ataques

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, aseguró que varios signos se verán favorecidos por la estabilidad que alcanzarán en el trabajo y en el dinero. Sin embargo, hay una advertencia especial para Virgo que tendrá lugar este martes 21 de octubre de 2025.

El número 21 es considerado como uno de éxito, pero también representa los nuevos comienzos y la culminación de un ciclo. Las personas nacidas en esta fecha se distinguen por ser independientes, aunque también les gusta mucho el trabajo en equipo.

Horóscopo para este martes 21 de octubre de 2025

Aries

Es importante cuidar su trabajo y revisar cómo están las cosas a nivel laboral para evitar inconvenientes a futuro. También debe cuidar su salud, especialmente en la columna, para evitar que esto le genere alguna afectación. Por otra parte, recibirá una buena oportunidad de trabajo que deberá revisar si le conviene tomarla.

Número: 9244

Tauro

Es el momento de revisar las cosas en el amor para saber qué necesita mejorar o fortalecer a fin de tomar una buena decisión. También debe velar por su salud y hacerse un buen chequeo para evitar problemas más adelante.

Número: 0577

Géminis

Tendrá que solucionar asuntos relacionados al dinero. Este se va a dar de una forma especial y de una fuente inesperada para que pueda cubrir sus necesidades. Por otra parte, no debe tener miedo, ya que esto podría estancar sus proyectos.

Número: 3728

Cáncer

No dude en alcanzar lo que quiere. Esto implica tener seguridad y firmeza frente a los objetivos propuestos para su vida. Habrá cambios en la parte laboral, bien sea por un ascenso o una nueva oportunidad. Por último, evite el mal humor y las discusiones en la casa o en el trabajo.

Número: 2504

Leo

Siga adelante en busca de hacer esos cambios que tanto anhela en su vida. Por otra parte, se verá favorecido por un ascenso o nuevas responsabilidades en su trabajo. Asimismo, el amor estará tocando las puertas de su corazón.

Número: 2750

Virgo

Debe tener mucho cuidado con los ataques psíquicos, ya que hay personas que buscan hacerle daño, por lo que debe tomar las medidas necesarias. Eso sí, ningún mal lo podrá vencer, pero necesita poner de su parte.

Número: 5208

Libra

Tenga calma frente al amor y el aspecto emocional. Esto implica tomar algunas decisiones importantes. También se avecina la firma de documentos importantes, así como un ingreso extra que va a recibir.

Número: 3614

Escorpio

Habrá estabilidad tanto en el trabajo como en el dinero. Asimismo, se verá cargado por días de bendiciones que le permitirán celebrar las cosas buenas que recibirá.

Número: 1233

Sagitario

Tendrá estabilidad y firmeza en todo lo que desee realizar. Entretanto, se vienen días cargados de trabajo que le permitirán de una buena cantidad de dinero.

Número: 3490

Capricornio

Se verá favorecido por la suerte, así como por días cargados de trabajo o de mucha actividad en su oficio. Entretanto, hay quienes saldrán en un viaje que será de mucho provecho.

Número: 6815

Acuario

Las cosas van a estar a su favor, y cuenta con una escalera de éxito para alcanzar lo que quiere. Por otra parte, se van a solucionar las cosas en el trabajo, bien sea por una nueva oportunidad laboral o por algún conflicto. Además, recibirá una grata sorpresa en el amor.

Número: 1133

Piscis

Es el momento para hacer actividades relacionadas con la vivienda, ya sea un arreglo, mejora, compra o venta. Hay quienes van a realizar un viaje que les traerá mucho éxito. Entretanto, se vendrán cosas buenas en el trabajo y nuevos emprendimientos que traerán grandes resultados.

Número: 2509