Tendencias de empleo 2026: sectores que más contratarán según el SENA y MinTrabajo

A medida que la tecnología transforma los lugares de trabajo y las carreras profesionales, nuestra forma de trabajar sufrirá profundos cambios según avancemos hacia la segunda mitad de la década.

En 2026, la inteligencia artificial (IA) seguirá desempeñando un papel cada vez más importante en todos los aspectos de nuestras vidas, y el lugar de trabajo no será una excepción. Pero tan importante como aprender a aplicar estas nuevas y potentes herramientas será comprender en qué ámbitos siguen siendo esenciales las habilidades y el criterio exclusivamente humanos.

Expertos indican que el lugar de trabajo para el 2026 será muy diferente al actual, pero quienes se anticipen a estos cambios y se adapten en consecuencia se encontrarán en una buena posición para alcanzar el éxito. Tanto si es un empleado que busca asegurar su futuro profesional desarrollando habilidades humanas irremplazables como si es un líder empresarial que busca aprovechar la IA sin dejar de lado una cultura centrada en las personas, comprender estas tendencias es el primer paso.

La clave está en aceptar el cambio tecnológico y reconocer que nuestras capacidades humanas únicas siguen siendo nuestra mayor ventaja competitiva en un mundo cada vez más automatizado.

Estos son algunos de los sectores de empleo en los que más se contratará o se necesitará personal según el SENA y el Ministerio de Trabajo.

Los sectores que más contratan según el SENA y MinTrabajo:

Según el SENA y el Ministerio de Trabajo, los sectores que más contratan incluyen el de servicios (comercio, alojamiento, servicios), la administración pública, la construcción y la industria manufacturera.

Para roles técnicos, el SENA identifica una alta demanda para asistentes administrativos, técnicos electricistas y asesores financieros, mientras que el MinTrabajo sugieren un crecimiento en sectores como el de servicios de tecnología (TIC), crecimiento verde y la Cuarta Revolución Industrial.

Sectores con mayor demanda laboral

Servicios: Incluye comercio, alojamiento, restaurantes y otros servicios.

Administración Pública: Se espera que continúe generando empleo en este sector.

Construcción: Contribuye al crecimiento del empleo, especialmente con planes de vivienda.

Industrias Manufactureras: Han mostrado una contribución positiva a la generación de empleo.

Agricultura: Es otro sector importante en la generación de puestos de trabajo.

Roles específicos con alta demanda