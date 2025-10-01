Concesión Vía Sumapaz implementa planes para la semana de receso

Colombia.

Durante una rueda de prensa, la gerencia de operaciones de la Vía Sumapaz (Bogotá - Girardot), dio detalles sobre el incremento de turismo en los municipios de esta vía, el acompañamiento que harán durante la semana de receso y el aumento de puntos de pago para peajes.

Charlie Rengifo, gerente de operaciones de la vía Bogotá - Girardot, habló sobre la estrategia que se pondrá en marcha.

“En el momento más crítico que es el retorno, vamos a incrementar el número de policías, de unidades de atención de emergencia como: Grúas, ambulancias y carro taller. Vamos a tener hasta 24 unidades distribuidas a lo largo de la vía”. Detalló el gerente.

En cuanto a la implementación de más opciones de puntos de pago para los peajes, detalló que, esto se hace con el fin de agilizar el tránsito en la vía.

Cifras Operaciones viales:

Siniestros viales: Entre 2024 y 2023, -10%.

Incidentes viales: Entre 2024 y 2022: -15%.

Más de 500 mil vehículos de carga son pesados al año en la báscula.

Más de 35 mil servicios atendidos al año con grúas, carros - taller y ambulancias.

Más de 300 campañas de seguridad vial en 2024.

Media maratón en Cundinamarca:

Durante el encuentro, Juliana Hernández, directora de Turismo, Recreación y Deporte CCB, sede Fusagasugá, dijo que se espera que, Girardot reciba cerca de 10 mil personas, por la media maratón que se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre.

Resaltó que paras las fiestas de San Pedro, Melgar tuvo el 100% de ocupación hotelera y que se espera lo mismo para Girardot, teniendo en cuenta que los recorridos desde Bogotá, pasaron de ser de 6 horas a 2 horas y media.

Reapertura de la vía al Llano:

Tras la reapertura de la vía al llano, la Gobernación de Cundinamarca informó que, en coordinación con los Centros Reguladores de Urgencias de Meta y Cundinamarca, lograron trasladar a cuatro pacientes en condición crítica desde Villavicencio hasta hospitales de alta complejidad en Bogotá.

El gobernador Jorge Emilio Rey, destacó que el operativo contó con el apoyo del hospital de Cáqueza, que acompañó el paso de las ambulancias y brindó soporte durante el trayecto.

Desde la gobernación, hicieron un llamado a la ciudadanía para que se respete el tránsito de las ambulancias, sin importar la situación.