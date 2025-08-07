Vía Bogotá - Girardot: Implementan medidas especiales por festivo de Batalla de Boyacá

La Agencia Nacional de Infraestructura Vial anunció que debido al puente festivo por motivo de la Batalla de Boyacá se espera que miles de colombianos salgan de la capital y viajen a los municipios o ciudades cercanas. Por lo tanto, la Concesionaria Via Sumapaz, que administra la vía Bogotá - Girardot anunció un plan de movilidad.

Al respecto, el gerente de la concesión, Luis Fernando Sepulveda, dijo que se busca garantizar una movilidad segura. “Las medidas adicionales se implementan como parte de un plan operativo especial para garantizar una experiencia de viaje segura, ágil y eficiente durante el puente festivo de la Batalla de Boyacá.”

Ahora bien, la Concesionaria Vía Sumapaz reveló que se estima el paso de 250.000 vehículos entre el 6 y el 10 de agosto. Esto hace que las autoridades, el Gobierno y la concesionaria tomen medidas. “Lo que hace necesario reforzar los dispositivos de movilidad, atención al usuario y seguridad vial en todo el corredor Bogotá-Girardot”.

¿Cuáles son las medidas adicionales por el puente festivo de la Batalla de Boyacá en el corredor Bogotá-Girardot?:

La Concesionaria Via Sumapaz ha dispuesto las siguientes medidas:

Emergencia 24/7

Más personal en los peajes

Carriles exclusivos para pago electrónico, para agilizar y reducir los tiempos de espera

Reversibles en Boquerón, según tráfico

Coordinación con la Policía de Tránsito para el manejo de contingencias

Por otro lado, el gerente de la concesión indicó que es importante que los ciudadanos tengan en cuenta el pico y placa regional establecido para el ingreso a la capital. “Se recomienda a todos evitar retornos en horas pico, planear sus desplazamientos con anticipación y consultar permanentemente el estado de la vía, particularmente en el ingreso por Soacha, donde avanzan las obras de Transmilenio sobre la Autopista Sur. Estas intervenciones, que no hacen parte del contrato de concesión de Vía Sumapaz, pueden generar congestión vehicular en el acceso a Bogotá”.

Resultados de la ampliación:

El gerente de la concesión destacó que las labores en la vía han demostrado un impacto significativo en el tránsito de vehículos. “Gracias a la ampliación y modernización de la vía, actualmente los tiempos de recorrido entre Chusaca y Girardot oscilan entre dos horas y dos horas y media aproximadamente, con una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora”.