ChatGPT Atlas: el nuevo modelo de navegación que lanzó esta IA, ¿sabe de qué trata?

Recientemente, Open IA, una empresa dedicada a la investigación sobre la inteligencia artificial en el mundo, anunció que en su más reciente proyecto, ChatGPT, se le suma una nueva actualización que trae mejores beneficios para los consumidores que utilizan esta herramienta a diario.

Hoy en día, el mundo se mueve gracias a la tecnología que avanza conforme pasa el tiempo, y los seres humanos están cada vez más ligados a esta que nunca, tanto así, que en varios gobierno, colegios y universidades se está buscando la posibilidad de incluirla dentro sin que se vuelva un elemento del cual depender, lo cual puede llegar a ser algo difícil, pues según estudio publicado por Tableau, la IA ha logrado “conquistar un gran terreno” dentro de las facetas que vive una persona.

Es por ello, que para estas empresas de IA que se dedican a desarrollar actualizaciones o agregarle alguna extensión para que su funcionamiento sea mayor, se enfocan en que la exploración sea una herramienta fácil de usar que no agobie al usuario, en el caso de ChatGPT, este 21 octubre se dio a conocer su nuevo elemento.

ChatGPT Atlas, nuevo sistema de navegación 2025

Según informó la página oficial de chatGPT, su nuevo lanzamiento es Atlas, luego de que, recientemente, también anunciaran su novedosa extensión Sora 2. Allí explicaron que Atlas es un sistema de navegación que le permite a los usuarios obtener respuestas al instante, sugerencias más novedosas y no repetitivas, y además, ayudaría a que las consultas que se realicen sean más inteligentes, manteniendo la privacidad de las mismas activa.

¿Qué otras herramientas ofrece ChatGPT Atlas?

Atlas, más allá de ofrecer una experiencia completa para la consulta de información, también ayuda a realizar comparaciones de múltiples cosas, como el comparar un producto o los precios del mismo con otros ofertados en el mercado. A su vez, este sistema de navegación cuenta con la capacidad de recordar al usuario, tanto así, que cada vez que este ingrese, este navegador tendrá en su data aspectos que caracterizan a esa persona en cuanto a sus búsquedas.

Asimismo, se encarga de ayudar a organizar aquellos pendientes que tenga pendiente el usuario, como un viaje. Por ejemplo, si alguien necesita organizar un itinerario, y le pregunta a ChatGPT, este junto a Atlas le ayudarán y le brindará las mejores opciones que existan en la web.

Esta nueva herramienta de ChatGPT busca que para cada persona la experiencia sea satisfactoria y que ayude a brindar soluciones inteligentes en momentos en los que el usuario lo requiera, desde las tareas más triviales, hasta las más complejas. Atlas es un sistema que se encarga de grabar y entender las necesidades de la persona que haga uso de ella junto a la IA que ya existe en ChatGPT.

