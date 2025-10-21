Diplomado en Inteligencia Artificial para el Sector Público avanza con éxito

La alianza estratégica entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Cartagena, celebra el éxito del avance del Diplomado en Fortalecimiento de Habilidades y Herramientas de Inteligencia Artificial para el Sector Público.

El programa concluyó satisfactoriamente su primer y segundo módulo, “Introducción a la Inteligencia Artificial” y “Automatización de Tareas Repetitivas”, con una gran acogida de los 4000 servidores públicos inscritos a nivel nacional, quienes han podido, identificar su nivel de madurez digital, fortalezas y retos, a través de ejemplos prácticos y estrategias de transformación digital sostenible.

Como parte de la formación, la jornada incluyó una conferencia magistral que reafirma el enfoque práctico y estratégico del diplomado. El evento contó con la participación del magister en Gestión Pública, Nicolás Torres Bolívar,consultor estratégico en TIC con sólida formación jurídica,experiencia en políticas públicas y especialización en nuevas tecnologías, innovación y gestión de ciudades, quienexpuso sobre los lineamientos de políticas públicas para formular, estructurar y ejecutar proyectos de Inteligencia Artificial en entidades, ciudades y territorios. Esta fue la primera de cuatro conferencias magistrales programadas para complementar el proceso formativo.

Su conferencia giró en torno a cómo formular, estructurar y ejecutar proyectos de IA, asegurando que se conviertan en soluciones reales para entidades del sector público, ciudades y territorios. Su visión fue clave para entender cómo llevar la teoría a la práctica y construir un futuro más inteligente para todos.

“Cuando lanzamos este diplomado dijimos que queríamos que la tecnología estuviera al servicio de los y las colombianas. Ver que los 4.000 servidores públicos inscritos ya culminaron el primer y segundo módulo nos confirmaque hicimos bien al ampliarlos cupos, y que seguimos avanzando hacia un Estado más moderno y eficiente, que utiliza las herramientas que le brinda la tecnología para mejorar sus procesos. Estamos seguros que así será”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

Por su parte el Vicerrector de Aseguramiento de la Calidadde la Universidad de Cartagena, Juan Carlos Vergara, aseguraque el éxito y la alta aceptación del diplomado demuestran el gran compromiso de los servidores públicos de Colombiacon la modernización de la gestión estatal. “La formación en IA se consolida como una herramienta vital para construir un futuro más eficiente, transparente y equitativo para el país”, agregó.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El diplomado continuará su proceso de formación a lo largo del mes de octubre. Hoy se le dará inicio al tercer módulotitulado: Analítica de datos y toma de decisiones, para capacitar a los servidores públicos en el arte de convertir grandes volúmenes de datos en acciones de gobierno claras y estratégicas.

Se espera que en el mes de noviembre se realicen eventos presenciales en diversas ciudades del país, donde se expondrán los casos de éxito que resulten de esta experiencia académica, sirviendo como ejemplode la aplicación real de la Inteligencia Artificial en el sector público.