La psicóloga Ana María Arias analiza el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental

En entrevista con A vivir que son dos días, la doctora Ana María Arias Cardona, psicóloga clínica y especialista en salud mental, habló sobre cómo la inteligencia artificial ha comenzado a ocupar un papel inesperado y preocupante en la vida emocional de las personas.

La doctora Ana Arias explicó que muchos usuarios han pasado de ver los asistentes digitales como simples herramientas tecnológicas a establecer con ellos una forma de compañía cotidiana. Algunos incluso los saludan, conversan con ellos o los usan como apoyo emocional, una tendencia que ha despertado el interés y preocupación de los profesionales de la salud mental.

La doctora advierte sobre la necesidad de mantener el contacto humano. “La inteligencia artificial puede ofrecer cercanía, pero no reemplaza la empatía ni la escucha real de una conversación entre personas”, concluyó.