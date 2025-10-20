Avanza onda tropical en el mar Caribe con probabilidad de convertirse en ciclón: reportan lluvias

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales informó que actualmente se localiza una perturbación al este del mar Caribe con vientos cercanos a 55 km/h y oleaje de hasta tres metros, especialmente hacia el nororiente.

Los análisis indican que se prevé que en las próximas 48 horas se acerque al litoral norte del Caribe colombiano, lo que podría ocasionar vientos superiores a 63 km/h en áreas marítimas del centro y oriente del país, sin embargo, señalan que esto no afecta directamente el territorio.

En ese sentido, se elevo el estado de alerta en el nivel de “aviso” para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, y se declara el estado de “Vigilancia” para Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Explican que la onda tropical presenta una probabilidad de formación ciclónica del 50 % en las próximas 48 horas y del 80 % en los próximos siete días.

Mientras tanto, la Dimar, a través de las capitanías de puerto, informará sobre posibles restricciones y medidas preventivas para la navegación y las actividades costeras.